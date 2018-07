Der Nikkei 225 notiere aktuell mit 22.546,97 Punkten im Minus.



Das Nettoergebnis von Merck & Co sei in Q2 um gut 12% auf 1,71 Mrd. USD gesunken. Dazu hätten auch Kosten für die Übernahme des Krebsspezialisten Viralytics beigetragen. Der bereinigte Gewinn je Aktie habe allerdings besser als von Analysten erwartet abgeschnitten. Der Umsatz habe in Q2 um 5% auf 10,5 Mrd. USD zugelegt. Dabei habe Merck & Co von starker Nachfrage nach seiner Krebsimmuntherapie Keytruda profitiert. Der Umsatz mit dem Mittel sei um sagenhafte 89% auf 1,67 Mrd. USD gestiegen.



Ein stärkeres Öl- und Gasgeschäft habe BASF in Q2 über Ergebnisschwächen in anderen Bereichen hinweggeholfen. Der operative Gewinn (EBIT) vor Sondereinflüssen sei von April bis Juni um 5% auf 2,36 Mrd. EUR gestiegen. Ohne den kräftigen Beitrag aus dem Öl- und Gasgeschäft, das sein Ergebnis mehr als verdoppelt habe und noch in diesem Jahr mit dem Rivalen Dea zusammengeschlossen werden solle, hätte BASF allerdings einen Rückgang verzeichnet. Der Nettogewinn sei um 1% auf 1,48 Mrd. EUR gesunken. BASF habe in Q2 ein Umsatzplus von 3% auf 16,8 Mrd. EUR erzielt.



Der Euro habe sich etwas erholt gezeigt. Marktteilnehmer hätten von einer Stabilisierung nach den deutlichen Vortagesverlusten gesprochen.



Keine große Bewegung über den Tag habe es bei den Ölpreisen gegeben, bis ein Impuls die Kurse nach unten getrieben habe. Die Ausrüsterfirma Baker Huges habe am Freitagnachmittag einen Anstieg der aktiven Bohrlöcher um 3 auf 861 gemeldet.



Quasi ein Nullsummenspiel habe der Goldpreis mit Blick auf die vergangene Woche verzeichnet. Ein Lösen von der 1.220 USD-Marke scheine ihm aktuell schwerzufallen. Eher bestehe die Gefahr eines weiteren Verkaufsdruck, sollte die Marke nachhaltig unterschritten werden. (30.07.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Wie schon am Vortag setzen Anleger am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,4%, MDAX +0,1%, TecDAX +0,7%) auf Dividendentitel, so die Analysten der Nord LB.Eine weitere Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und der EU und Wachstumsdaten aus den USA hätten für eine positive Stimmung auf dem Parkett gesorgt. Deutsche Telekom habe mit +2% nach einer Kaufempfehlung zu den Spitzenwerten im DAX gezählt.Der amerikanische Aktienmarkt ( Dow Jones -0,3%, S&P-500 -0,7%, Nasdaq -1,5%) habe sich deutlich schwächer in das Wochenende verabschiedet. Besonders Kursverluste bei Intel und Twitter hätten die US-Börsen unter Druck gebracht.