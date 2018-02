Der Nikkei-225 sei zu Wochenbeginn auf 22.149,21 Punkte gestiegen, ein Zugewinn von 1,97%. Deutlich gesteigerte Exporte im Januar hätten bei den Anlegern für Zuversicht gesorgt.



Die Allianz habe dank höherer Ergebnisse des Asset Managements, der Lebensversicherung und der Krankenversicherung 2017 etwas besser abgeschnitten als im Vorjahr. Naturkatastrophen, die US-Steuerreform und Währungseffekte hätten zwar gebremst, ihr Einfluss habe sich aber in Grenzen gehalten. Der Gesamtumsatz sei um 3,0% auf 126,1 Mrd. EUR gestiegen, das operative Ergebnis sei mit 11,1 Mrd. EUR (+0,4%) nahezu konstant geblieben.



Danone habe die Erlöse 2017 um 12,5% (auf vergleichbarer Basis: +2,5%) auf 24,67 Mrd. EUR gesteigert. Das op. Ergebnis habe sich um 27,7% auf 3,734 Mrd. EUR erhöht, der Nettogewinn habe bei 2,453 Mrd. EUR (+42,6%) gelegen.



Renault habe 2017 neue Rekordwerte erzielt. Bei einem Umsatz von 58,77 Mrd. EUR (+14,7%) habe der Autohersteller einen operativen Gewinn von 3,85 Mrd. EUR erzielt. Vor allem die Nachfrage in Europa habe zu dem Ergebnis beigetragen.



Der Eurokurs habe nach seiner Rekordfahrt - mit dem höchsten Stand seit drei Jahren - im Verlauf des Freitaghandels nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung habe zuletzt nur noch 1,2404 US-Dollar gekostet. Die Europäische Zentralbank habe den Referenzkurs zuvor auf 1,2464 (1,2493) US-Dollar festgesetzt.



Mit den Ölpreisen sei es am Freitag leicht aufwärts gegangen, sodass es einen versöhnlichen Wochenausklang gegeben habe. Die in der Vorwoche erlittenen Verluste seien jedoch bei weitem nicht aufgeholt worden. Der Goldpreis habe seine Aufwärtsbewegung am Freitag nicht fortsetzen können und um rund 6 US-Dollar nachgegeben. (19.02.2018/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX +0,86%, MDAX +1,33%, TecDAX +1,73%) blieb auch am Freitag auf Erholungskurs, so die Analysten der Nord LB.Unterstützt worden sei er dabei von einer freundlichen Eröffnung an der Wall Street und einem leicht schwächeren Euro.Die Aktie von Vonovia habe sich mit einem Plus von 2,52% an die Spitze des Leitindex gesetzt. In der zweiten Reihe sei der Höhenflug bei Airbus weiter gegangen. Positive Analystenkommentare nach den guten Geschäftszahlen des Vortages hätten für eine anhaltend gute Stimmung gesorgt. Dow Jones +0,08%, S&P-500 +0,04%, Nasdaq -0,23%) hätten die Kurse zum Wochenausklang uneinheitlich tendiert. Nach zunächst deutlichen Gewinnen hätten Nachrichten zur Russland-Affäre von US-Präsident Trump im weiteren Verlauf für Verunsicherung gesorgt.Stahlwerte seien nach Plänen von US-Handelsminister Ross für hohe Strafzölle auf Stahl- und Aluprodukte gesucht gewesen. US Steel sei um 14,77% in die Höhe geschossen, für AK Steel sei es um 13,74% nach oben gegangen.