Bildquelle: Pixabay

Stabiler Anstieg der Immobilienpreise

Dementsprechend positiv stehen die Zeichen für die Bauwirtschaft und die im Markt tätigen Firmen. Zwar erwartet die Branche für 2021 lediglich ein Wachstum von 1,3 Prozent, wie die Deutsche Handwerkszeitung berichtet. Doch mittelfristig sind die Aussichten gut, denn die Branche ist weiterhin stark - und das Eigenheim noch immer der Traum vieler Deutscher. In einer Umfrage unter 15 großen Banken im Auftrag des Handelsblatts waren die meisten befragten Geldinstitute zudem optimistisch, was die Gesamtsituation an den Märkten betrifft. Die gute wirtschaftliche Lage trägt ihr übriges zur positiven Grundstimmung bei: So zeigte der Dax im Frühjahr einmal mehr wie stabil er ist, und erreichte ein neues Allzeithoch bei gleichzeitig enger Range.



Bildquelle: Betway.com



Bauzinsen weiterhin niedrig

Eine weitere gute Nachricht für die Branche: Die Bauzinsen sind nach wie vor niedrig. Stand Anfang April 2021 lagen die Bauzinsen weiterhin bei einem Tiefststand von lediglich 0,50 Prozent wie der DrKlein Ratgeber berichtet. Für die Zukunft wird eine Art Seitwärtstrend erwartet: Da die Zinsen kaum weiter sinken können, die Zentralbanken ihre Geldpolitik aber nicht grundlegend ändern sollten, werden auch in den kommenden Jahren viele Privatpersonen Eigenheime bauen und finanzieren. Verstärkt wird der Trend auch durch die aktuelle Entwicklung bei Anlagen wie Bundesanleihen, die weiterhin niedrige Renditen einbringen - in der Folge investieren die Deutschen ihr Geld lieber ins Eigenheim, statt es anderweitig zu investieren. Zudem hat auch das Interesse an Immobilien als Geldanlage unter den Deutschen rapide zugenommen: Nicht nur besitzen immer mehr Anleger selbst Immobilien. Auch Literatur, wie etwa Michael Peters Klassiker "Das Einmaleins der Immobilien-Investition" erfreuen sich auf Webseiten wie Thalia bei Lesern reger Beliebtheit. Besonders diese Faktoren sorgen für steigende Kurse an den Märkten.



Fazit

Aktien aus dem Bereich Immobilien, Baubranche und Zulieferer weisen aktuell große Potenziale auf. Im Jahr 2020 konnte der Sektor wachsen, auch für 2021 und darüber hinaus sind die Aussichten positiv. Dies wird sich am Aktienmarkt in hohen Renditen und mittelfristig steigenden Kursen bemerkbar machen. Denn weiterhin steht die Branche stabil da. (15.04.2021/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Immobilienbranche erfährt in Deutschland bereits seit mehreren Jahren einen starken Aufwind. Für Anleger interessant sind daher Aktien aus dem Baubereich, dem Sektor der Bau-Zulieferer und verwandten Branchen. Der Augsburger Immobilienspezialist Patrizia etwa konnte seinen Umsatz 2020 um 5,7 Prozent auf 47 Milliarden Euro steigern. Weisen Einzelaktien aus den genannten Bereichen aber auch in den kommenden Jahren große Potenziale auf? Ein Blick auf die Zahlen.Zu den für Trader wichtigen Kennzahlen gehören neben den Arbeitsmarktdaten und Zahlungsbilanzen vor allem aktuelle Wachstumsdaten aus den jeweils interessanten Märkten. Hier überzeugt der Immobiliensektor vollumfänglich: Zwischen 2001 und 2020 betrug der jährliche Anstieg der Immobilienpreise in Deutschland rund 2,3 Prozent, wie Betway Wetten recherchiert hat. Das ist solide, allerdings nicht sonderlich hoch im Vergleich zu anderen Ländern: In den USA etwa sind die Immobilienpreise im selben Zeitraum jährlich um 5,3 Prozent gestiegen. Aus diesem Grund interessieren sich auch immer mehr Menschen - darunter einige Sportler wie Dennis Schröder - für den Immobilienmarkt. Im vergangenen Jahr hat sich der Trend jedoch beschleunigt: Um 7,8 Prozent hierzulande und 10,3 Prozent in Amerika konnten Immobilien 2020 im Preis steigen. Für die Zukunft wird mit einer Beschleunigung der Entwicklung gerechnet. Denn der Wohnraummangel in Deutschland ist gut dokumentiert. Rund 342.000 Wohnungen pro Jahr jährlich fehlen hierzulande, wie der Focus berichtet. Lediglich auf dem Land ist die Lage entspannter.