Wien (www.aktiencheck.de) - Bedingt durch den gestrigen Feiertag (Memorial Day) in den USA und Großbritannien war der Nachrichtenfluss bei Unternehmen eher dünn, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). Total System Services durch Global Payments (ISIN US37940X1028/ WKN 603111) finalisiere den dritten Mega-Merger im Bereich Finanztechnologie-Dienstleistungen. Die auf einem Aktientausch basierende Transaktion mit einem Volumen von USD 21,5 Mrd. werde heute offiziell verkündet.Die von Fiat Chrysler (ISIN NL0010877643/ WKN A12CBU) (+8%) lancierten Übernahmepläne von Renault (ISIN FR0000131906/ WKN 893113) (+12,1%) hätten gestern den gesamten europäischen Autosektor gestützt. Ein Zusammengehen der beiden Autobauer ließe mit einem gesamten Absatzvolumen von knapp 9 Mio. Fahrzeugen hinter Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) und Toyota (ISIN JP3633400001/ WKN 853510) die globale Nummer Drei der Welt entstehen.Gestern sei bekannt geworden, dass Alibaba (ISIN US01609W1027/ WKN A117ME) nun ein Zweitlisting in Hongkong anstrebe und im Zuge dessen rund USD 20 Mrd. einnehmen könnte. (28.05.2019/ac/a/m)