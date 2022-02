Lyft (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38), der größte Konkurrent von Uber in den Vereinigten Staaten, habe am Dienstag seine Ergebnisse für das 4. Quartal 2021 vorgelegt. Genau wie Uber habe auch Lyft die Umsatz- und Gewinnschätzungen übertreffen können. Lyft habe jedoch gewarnt, dass es mit einer geringeren Anzahl von Fahrern im Vergleich zu früheren Quartalen zu kämpfen habe und dass Omicron das Geschäft im ersten Quartal 2022 weiterhin belasten würde. Dennoch sei Lyft, genau wie Uber, optimistisch für das Gesamtjahr 2022.



Ein Blick auf den Chart



Ein Blick auf den Tageschart von Uber Technologies zeige, dass sich die Aktie seit etwa einem Jahr in einem fallenden Keilmuster befinde. Der Aktienkurs sei im Januar und Februar an der unteren Grenze des Musters abgeprallt. Die Aktie habe seit Anfang des Monats rund 20% zugelegt und werde heute vorbörslich um weitere 5% höher gehandelt. Es sehe so aus, als ob zu Beginn des heutigen Handels ein Test der oberen Begrenzung des oben erwähnten Keilmusters stattfinden könnte. Sollte den Bullen der Durchbruch gelingen, dann läge der nächste zu beachtende Widerstand bei 43,25 Dollar, der durch die obere Begrenzung der Overbalance-Struktur markiert wird, so die Experten von XTB. (News vom 10.02.2022)



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (10.02.2022/ac/a/n)







Zahlen für Q4 2021- Umsatz: 5,78 Mrd. Dollar gegenüber 5,34 Mrd. Dollar erwartet- Bereinigter Gewinn je Aktie: -0,26 Dollar gegenüber -0,35 Dollar erwartet- Bereinigtes EBITDA: 86 Mio. Dollar- Bruttobuchungen Mobility: 11,3 Mrd. Dollar, +67% im Jahresvergleich- Bruttobuchungen im Delivery: 13,4 Mrd. Dollar, +34% im Jahresvergleich- Umsatz Mobility: 2,28 Mrd. Dollar- Umsatz Delivery: 2,42 Mrd. Dollar- Frachtumsatz: 1,08 Mrd. Dollar- Fahrten im Quartal: 1,77 Milliarden, plus 8% im Jahresvergleich- Monatlich aktive Nutzer der Plattform: 118 Millionen, Anstieg um 8% im Jahresvergleich- Geschäft verbessert sich nach Omicron-WellePrognosen für Q1 2022- Bruttobuchung: 25-26 Mrd. Dollar- Bereinigtes EBITDA: 100-130 Mrd. DollarUber gegen Lyft