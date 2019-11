Xetra-Aktienkurs Akasol-Aktie:

Kurzprofil Akasol AG:



Die Akasol AG (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL) ist ein Hersteller von Batteriesystemen für Fahrzeuge. Die Systeme kommen in Bussen, Industrie- und Nutzfahrzeugen, Schiffen und Schienenfahrzeugen zum Einsatz. Akasol wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Darmstadt. (01.11.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Akasol-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batteriesysteme-Herstellers Akasol AG (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL) unter die Lupe.Die VARTA-Aktie erreiche von Tag zu Tag neue Hochs. Auf der anderen Seite sehe die Kursentwicklung der Akasol-Aktie verheerend aus. Den Grund dafür habe das Darmstädter Unternehmen heute geliefert, indem es die Umsatz- und Gewinnerwartung für das laufende Geschäftsjahr wegen Verzögerungen und geringeren Verkäufen bei Großkunden radikal nach unten korrigiert habe. Anleger diese negative Meldung mit einem kleinen Abverkauf quittieren.Statt der bislang erwarteten 60 Mio. Euro gehe der Batteriesysteme-Hersteller nun nur noch maximal 43 Mio. Euro Umsatz aus. Im operativen Geschäft sehe Akasol einen Verlust im niedrigen einstelligen Millionenbereich. Grund seien Verzögerungen bei einem Serienkunden von Batteriesystemen für Elektrobusse und gesunkene Verkaufszahlen bei einem Großkunden, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.11.2019)Börsenplätze Akasol-Aktie: