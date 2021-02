Börsenplätze Akasol-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Akasol-Aktie:

124,50 EUR -0,67% (16.02.2021, 11:40)



Tradegate-Aktienkurs Akasol-Aktie:

124,14 EUR -0,14% (16.02.2021, 11:50)



ISIN Akasol-Aktie:

DE000A2JNWZ9



WKN Akasol-Aktie:

A2JNWZ



Ticker-Symbol Akasol-Aktie:

ASL



Kurzprofil Akasol AG:



Die Akasol AG (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL) ist ein Hersteller von Batteriesystemen für Fahrzeuge. Die Systeme kommen in Bussen, Industrie- und Nutzfahrzeugen, Schiffen und Schienenfahrzeugen zum Einsatz. Akasol wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Darmstadt. (16.02.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Akasol-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batteriesystem-Herstellers Akasol AG (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL) von "verkaufen" auf "halten" hoch.Die Nachricht hätte auch die Fachanalysten von EQUITS GmbH überrascht. Die angebotene strategische Partnerschaft - im Rahmen des jetzt unterzeichneten Business Combination Agreements - biete Akasol die Möglichkeit, unter Nutzung der globalen Plattform des auf Antriebstechnik spezialisierten US-Zulieferers BorgWarner Inc. die ambitionierte Wachstumsstrategie im Elektromobilitätsumfeld umzusetzen. Der Kapazitätsausbau laufe planmäßig.Zusätzliche Investitionen würden jetzt nötig, würden die Analysten schreiben, denn das Orderbuch werde sich verändern.CEO Sven Schulz (via Schulz Group GmbH) und weitere Gründer (Aktienanteil insgesamt ca. 59,4%) hätten bereits - laut Unternehmensmitteilung - unwiderrufliche Andienungsvereinbarungen unterzeichnet, womit die Annahmeschwelle des Angebots von 50 % überschritten werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link