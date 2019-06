Börsenplätze Airbus-Aktie:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Die Monate April und Mai hätten Airbus und Boeing netto kaum neue Aufträge beschert. Dafür gebe es allerdings auch einen einfachen Grund: Denn in der kommenden Woche starte die Paris Airshow. Hier würden traditionell öffentlichkeitswirksam mehrere Orders für die beiden Flugzeugbauer bekannt geben - auch dieses Jahr wieder?Spannend dürfte es v.a. werden, ob Boeing für sein Sorgenkind 737 Max erneut wieder zahlreiche Aufträge an Land ziehen könne. Es dürfe angesichts der anhaltenden Sorgen um die Sicherheit des Modells bezweifelt werden. Airbus sei dagegen glänzend positioniert, um von der aktuellen Schwäche des US-Erzrivalen Boeing zu profitieren. Die Chancen stünden sehr gut, dass der europäische Flugzeughersteller mit seinen Konkurrenzmodellen A320 Neo punkten könne.Bereits Ende April habe Airbus mit 7.287 Vorbestellungen ein stärker gefülltes Orderbuch als Boeing (5.866). Diese Differenz könnte sich nun noch weiter ausweiten. Vor diesem Hintergrund sei es durchaus denkbar, dass die Bewertungsschere zwischen den beiden Aktien (Airbus komme auf ein 2020er-KGV von 17, Boeing auf 16) weiter aufgehe.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Autor hält Positionen an Airbus, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link