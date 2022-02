(Mit Material von dpa-AFX)



Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Deutschland wolle nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine die Bundeswehr massiv aufrüsten. Über ein Sondervermögen solle sie 100 Milliarden Euro für Investitionen und Rüstungsvorhaben erhalten. Rüstungsaktien würden am Montag deshalb zu den größten Gewinnern gehören. Im DAX würden Airbus und MTU Aero Engines profitieren.Bereits am Donnerstag habe die europäische Beschaffungsagentur Occar (Organisation for Joint Armament Co-operation) Airbus und seine Partner mit der Entwicklung der Eurodrone und dem Bau von 20 Systemen beauftragt. Die Konzern-Tochter Airbus Defence and Space habe den Vertrag als Generalunternehmer für sich sowie Dassault Aviation aus Frankreich und Leonardo in Italien unterzeichnet. Occar vertrete die vier Erstkunden der Drohne: Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien.Das ferngesteuerte, unbemannte Flugsystem für den militärischen Einsatz diene in erster Linie der Nachrichtengewinnung, der Überwachung, der Erfassung von Zielen und der Aufklärung, habe Airbus mitgeteilt. Außerdem solle es im Bereich der inneren Sicherheit eingesetzt werden können.Der Chef der Airbus-Sparte Defence and Space, Mike Schoellhorn, habe von dem fortschrittlichsten unbemannten Flugsystem in seinem Segment gesprochen. Durch die Entwicklung sollten demnach mehr als 7.000 "Hightech-Arbeitsplätze" entstehen.Besser sehe es mit der Aktie von MTU Aero Engines aus, die mit einem Aufschlag von über drei Prozent auf 221 Euro an der Spitze der DAX-Werte liege. Der Triebwerkshersteller profitiere gemeinsam mit Partnern wie Rolls-Royce und Safran von einer guten Auftragslage. Wie CFO Peter Kameritsch gegenüber "Der Aktionär" bestätigt habe, habe die MTU nur in sehr geringem Umfang Instandhaltungsgeschäft mit Kunden in Russland und keine Präsenz in der Kriegsregion.Nach dem Einbruch des Luftverkehrs und der Notlage vieler Airlines in der Corona-Krise habe MTU zudem noch Nachholbedarf. Mit dem aktuellen Kursanstieg arbeite der Wert zudem an der Überwindung des charttechnischen Widerstandsbereichs bei 214 Euro.Sowohl Airbus als auch MTU sollten sich im aktuell schwierigen Börsenumfeld besser als andere DAX-Werte halten. "Der Aktionär" hatte die Airbus-Aktie bereits im Corona-Crash Mitte März 2020 zum Kauf empfohlen und sieht weiteres Potenzial, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". MTU könnte nach nachhaltiger Überwindung der Widerstandszone bei 214 bis 220 Euro mittelfristig den Weg Richtung alter Höchstkurse bei knapp 290 Euro fortsetzen. (Analyse vom 28.02.2022)