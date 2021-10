Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (28.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Flugzeugbauers Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der europäische Flugzeugbauer Airbus werde nach überraschend guten Geschäften im Sommer noch optimistischer für das laufende Jahr. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn vor Zinsen und Steuern solle jetzt etwa 4,5 Milliarden Euro erreichen, habe das Unternehmen am Donnerstag in Toulouse mitgeteilt. Erst im Sommer habe das Management um Airbus-Chef Guillaume Faury seine Prognose auf etwa 4 Milliarden Euro angehoben. Weiterhin wolle der Hersteller in diesem Jahr etwa 600 Verkehrsflugzeuge an seine Kunden übergeben.Im dritten Quartal sei der bereinigte operative Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 19 Prozent auf 666 Millionen Euro zurückgegangen. Dennoch stünden hier nach den ersten neun Monaten rund 3,4 Milliarden Euro zu Buche. Unter dem Strich habe Airbus im dritten Quartal 404 Millionen Euro verdient, nachdem der Konzern ein Jahr zuvor wegen hoher Rückstellungen für den geplanten Stellenabbau mit 767 Millionen Euro in die roten Zahlen geraten sei. Mit seinen Ergebnissen habe das Unternehmen nun die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten übertroffen.Airbus behaupte sich in einem schwierigen Marktumfeld nach wie vor gut. Anleger können bei der "Aktionär"-Altempfehlung daher weiterhin engagiert bleiben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Airbus-Aktie. Der Stoppkurs sollte bei 95,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 28.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Airbus-Aktie: