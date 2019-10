XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (29.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Mitten in der Krise des US-Flugzeugbauers Boeing stehe der europäische Konkurrent Airbus laut Insidern vor einem Riesenauftrag des indischen Billigfliegers IndiGo. Die bereits prall gefüllten Orderbücher würden mit dem größten Auftrag in der Geschichte des Flugzeugbauers noch voller werden. Mit oder ohne den Mega-Auftrag dürfte die Airbus-Aktie derweil nach der jüngsten Konsolidierung wieder schrittweise Kurs auf das Rekordhoch aus dem Juli nehmen. "Der Aktionär" empehle weiterhin, mit einem Stopp bei 98 Euro bei der Airbus-Aktie an Bord zu bleiben, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.10.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Airbus-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:126,40 EUR +1,23% (29.10.2019, 12:46)