Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (09.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Die nach zwei Abstürzen mit Flugverboten belegte Baureihe 737 Max bremse Boeings Geschäfte weiter dramatisch aus. In den ersten neun Monaten 2019 seien die Flugzeugauslieferungen verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 47 Prozent eingebrochen, wie die am Dienstag veröffentlichte Statistik des US-Konzerns zeige. Damit falle Boeing weiter hinter den europäischen Erzrivalen Airbus zurück.Einen kleinen Lichtblick habe der US-Luftfahrtriese im September jedoch immerhin verbuchen können. Erstmals seit Monaten sei wieder eine Bestellung für einen Unglücksflieger vom Typ 737 Max eingegangen. Von wem der Auftrag stamme, sei noch nicht bekannt. Bei Boeing sei lediglich von einem ungenannten Kunden die Rede. Der Hoffnungsschimmer ändere aber nichts dran, dass es 2019 bislang alles andere als rund gelaufen sei.In den ersten drei Quartalen habe Boeing 302 Flugzeuge an die Kundschaft gebracht, mit 571 ausgelieferten Jets liege Airbus in der Jahresbilanz nun schon fast uneinholbar vorne. Im September sei Boeing nur 26 Stück losgeworden, vor einem Jahr seien es noch 87 gewesen. Airbus habe im vergangenen Monat 71 Flugzeuge ausgeliefert und dürfte Boeing 2019 erstmals seit Jahren wieder als Branchenführer ablösen.Hauptgrund für Boeings Misere seien die Unglücksflieger vom Typ 737 Max - wegen im März verhängter Startverbote könne der Bestseller vorerst nicht mehr ausgeliefert werden. Bei zwei 737-Max-Abstürzen in Indonesien und Äthiopien seien binnen weniger Monate 346 Menschen gestorben, danach sei der Flugzeugtyp aus dem Verkehr gezogen worden. Ob und wann die Krisen-Jets wieder abheben dürften, sei derzeit ungewiss.Marion Schlegel von "Der Aktionär" empfiehlt deswegen, mit einem Stopp bei 98,00 Euro investiert zu bleiben. (Analyse vom 09.10.2019)Mit Material von dpa-AFX