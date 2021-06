Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

112,14 EUR +1,39% (11.06.2021, 10:50)



Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:

112,36 EUR +1,61% (11.06.2021, 10:40)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2019: 863 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (380 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2019 332 Helikopter aus. (11.06.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF).Airbus habe im Mai 50 Verkehrsflugzeuge ausgeliefert, womit sich die Auslieferungen für die ersten fünf Monate (5M) 2021 auf 220 (Vj.: 160) Stück belaufen hätten. Damit liege der Flugzeugbauer auf Kurs, dass Auslieferungsziel für das Gesamtjahr 2021 (in der Größenordnung von 2020 (566 Stück)) mindestens zu erfüllen. Der Hauptkonkurrent Boeing habe im Mai - nachholeffektbedingt (737MAX-Probleme) - erneut höhere Auslieferungszahlen (73 (5M: 380) Stück) zeigt. Der Auftragseingang stelle sich bei Airbus weiterhin als verhalten dar, habe sich aber jüngst (im Vergleich zum Auftaktquartal (netto: -61 Stück)) sichtbar verbessert (Mai (netto): +4 (April (netto): +36) Stück; 5M (netto): -31 (zum Vergleich Boeing: +117) Stück). Der Auftragsbestand an Verkehrsflugzeugen (per 31.05.2021) liege damit nach wie vor auf einem hohen Niveau.Der angekündigte Zukauf von ZF Luftfahrttechnik (letzter Jahresumsatz: 85 Mio. Euro, keine Angaben zum Kaufpreis) sei strategiekonform (Ausbau der Service-/Wartungskapazitäten), stelle aber aufgrund der Größenordnung kein "Game-Changer" dar. Der Analyst habe seine Prognosen erhöht (u.a. berichtetes EPS 2021e: 2,18 (alt: 2,05) Euro; berichtetes EPS 2022e: 4,15 (alt: 4,01) Euro). Den anstehenden Aufstieg der Airbus-Aktie in den DAX40 (wegen Aufhebung des Handelsvolumenkriteriums, daher gegenwärtig "nur" im MDAX und nicht im DAX30) sehe er nicht als Treiber für die Kursentwicklung, weil der Titel bereits in den international bedeutenderen EURO STOXX 50 und STOXX Europe 50 enthalten sei.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für Airbus-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 108,00 auf 116,00 Euro angehoben. (Analyse vom 11.06.2021)Börsenplätze Airbus-Aktie: