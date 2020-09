Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (24.09.2020/ac/a/d)



Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Die neuerlichen Reisebeschränkungen aufgrund der grassierenden Corona-Krise würden beim europäischen Flugzeugbauer neue Aufträge von Airlines verhindern. Nun wolle eine der größten Fluggesellschaften Amerikas die Auslieferung ihres Großauftrags verschieben. Delta Air Lines spreche offenbar mit Airbus über eine Verschiebung der Auslieferung von mindestens 40 Maschinen. Delta Air Lines wolle die Lieferung, die noch für dieses Jahr vorgesehen gewesen sei, über das Jahresende hinauszögern, schreibe die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.Gleichzeitig plane die Fluglinie dem Bericht zufolge, 750 Mio. USD durch einen so genannten Sale-Leaseback-Deal einzuspielen. Delta Air Lines wolle also Jets verkaufen und sie dann wieder zurückmieten. Dabei gehe es um neun Airbus-Maschinen. Beide Maßnahmen würden den Bloomberg-Informationen zufolge unabhängig voneinander erfolgen.Händler hätten sich in ersten Kommentaren nicht verwundert angesichts der aktuellen Krisensituation. Fluggesellschaften hätten derzeit wegen des coronabedingt eingebrochenen Passagieraufkommens einfach nicht die liquiden Mittel, um die Bestellungen zu bezahlen. Dies drohe nun auf Airbus durchzuschlagen.