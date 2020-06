Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

67,19 EUR -4,08% (04.06.2020, 09:14)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (04.06.2020/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Airbus-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) charttechnisch unter die Lupe.Regelmäßig würden sie Basiswerte mit einer extremen Schwankungsbreite mit Hilfe des Abstandes der Bollinger Bänder herausfiltern. Diese Vorgehensweise biete Anlegern einen zweifachen Vorteil: Zum einen seien das die Phasen, in denen strukturierte Produkte ihre Stärken in Form attraktiver Produktkonditionen ausspielen würden. Zum anderen folge auf solche Hochvola-Perioden oftmals eine Marktberuhigung bzw. eine Gegenbewegung. Dies gelte umso mehr, wenn wie im Fall der Airbus-Aktie, eine Stabilisierung im Bereich der horizontalen Rückzugszone bei rund 50 EUR vorangehe. Der unterstützende Charakter dieser Bastion werde durch die jüngsten beiden "Kreisel"-Muster auf Monatsbasis untermauert. Da auch der trendfolgende MACD an einem neuen Einstiegssignal arbeite, dürfte das Papier seine zyklischen Tiefs gesehen haben. In die gleich Kerbe schlage der jüngste Spurt über das Hoch von Ende April bei 65,26 EUR, wodurch eine kleine Bodenbildung abgeschlossen worden sei. Das Hoch von Ende März (75,12 EUR) definiere nun das nächste Erholungsziel, ehe die Lows vom Jahreswechsel 2018/19 bei knapp 79 EUR wieder auf die Agenda rücken würden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 04.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:68,36 EUR +7,33% (03.06.2020, 17:35)