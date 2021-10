Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (11.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Flugzeugbauers Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit einigen Wochen sei beim DAX -Neuling Airbus an der Börse nicht mehr viel passiert. Um den Sprung auf ein neues Post-Corona-Hoch, das aktuell bei 121,00 Euro liege, zu schaffen, benötige der Flugzeugbauer neue Impulse. Da passe es gut, dass die Ziele bei den Flugzeug-Auslieferungen nun bestätigt worden seien. Allerdings bleibe noch einiges zu tun.Airbus habe demnach im September 40 Maschinen an seine Kunden übergeben und damit genauso viele wie im August. Nach den ersten neun Monaten des Jahres würden sich die Auslieferungen auf 424 Verkehrsflugzeuge summieren, wie der Konzern am Montagabend in Toulouse mitgeteilt habe. Für das Gesamtjahr habe sich Airbus-Chef, Guillaume Faury, etwa 600 Stück zum Ziel gesetzt. Um das Ziel punktgenau zu erreichen, müsse der Hersteller im vierten Quartal noch 176 Flugzeuge ausliefern. Unterdessen habe Airbus eine Neubestellung über eine Maschine hereingeholt und sei ohne Stornierungen davongekommen.Üblicherweise lege der Hersteller im Dezember einen Schlussspurt hin, um sein Jahresziel bei den Auslieferungen zu erreichen. Zudem fahre Airbus seit dem Sommer die Produktion seiner Mittelstreckenjets aus der A320-Modellfamilie wieder ein Stück hoch, nachdem er sie 2020 wegen der Corona-Krise deutlich gedrosselt habe.Airbus sei auf Kurs und wolle seine Ziele erreichen, auch wenn dafür noch ein Stück Arbeit notwendig sei. Langfristig würden die Aussichten ohnehin stimmen, die Nachfrage nach Flugzeugen ziehe peu à peu wieder an. Die vollen Auftragsbücher sprächen zudem für den Konzern.Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Airbus.