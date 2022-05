Börsenplätze Airbus-Aktie:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (20.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Der Flugzeugbauer habe mit seinen Zahlen zum Startquartal überzeugt. Airbus leide jedoch immer noch unter den Einschränkungen des Krieges, was sich auch im Aktienkurs widerspiegele. JPMorgan belasse das Kursziel dennoch bei 180 Euro und räume der Airbus-Aktie damit ein Potenzial von fast 70 Prozent ein.In einer aktuellen Studie zum europäischen Luftfahrt- und Rüstungssektor empfehle Analyst David Perry Aktien aus diesem Sektor zu erwerben. Airbus würde sich dabei besonders anbieten, denn das Papier sei in einem "mehrjährigen Sweet-Spot", so Perry.Dafür seien drei Faktoren von Bedeutung: eine steigende Nachfrage bei Schmalrumpfflugzeugen, ein Vergleich zum Euro starker Dollar und geringere Investitionen in Forschung und Entwicklung. Das sei nun alles gegeben.Die Kaufstudie von JPMorgan könnte die Airbus-Aktie endlich wieder beflügeln. Spätestens mit dem Überwinden der Zone um 112 Euro bietet sich ein Kauf an, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link