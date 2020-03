Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

63,43 EUR +16,28% (20.03.2020, 09:19)



Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:

54,03 EUR +9,37% (19.03.2020, 17:35)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (20.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Die Airbus-Aktie habe es in den vergangenen Wochen heftig erwischt. Im Zuge der Corona-Krise sei der Titel vom Hoch im Januar bei 139,40 Euro bis zum Jahrestief, das am Dienstag bei 47,70 Euro erreicht worden sei, um rund zwei Drittel eingebrochen. Zuletzt habe sich das Papier etwas stabilisiert. Am heutigen Freitag notiere die Aktie bei Tradegate im frühen Handel gut fünf Prozent im Plus bei 57,47 Euro. Dabei profitiere das Papier auch von positiven Analystenstudien.Das Analysehaus Jefferies habe die Airbus-Aktie von "bold" auf "buy" heraufgestuft, das Kursziel aber von 120 Euro auf 80 Euro reduziert. Die Regierungen könnten in den kommenden drei Jahren 500 bis 600 Flugzeuge von Airbus kaufen, um den Konzern zu stützen, so Analyst Sandy Morris. Chris Hallam, Analyst der US-Investmentbank Goldman Sachs, sei ebenfalls zuversichtlich. Der Analyst habe das Kursziel für Airbus von 171 Euro auf 132 Euro gekappt, die Airbus-Aktie aber auf der "conviction buy list" belassen.DER AKTIONÄR bleibe langfristig durchaus zuversichtlich. Zuletzt sei das Papier des europäischen Flugzeugbauers aber förmlich nach unten durchgereicht worden. Aktuell zeichne sich eine Stabilisierung ab.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Airbus-Aktie: