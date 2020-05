Börsenplätze Airbus-Aktie:



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (29.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Die Coronakrise zwinge den Flugzeugbauer zu massiven Produktionskürzungen. Der MDAX-Titel habe seit seinem Allzeithoch im Januar zeitweise mehr als 60 Prozent verloren. Nun senke auch noch eine Ratingagentur den Daumen für Airbus.Ende März habe Standard & Poor's (S&P) Airbus auf seine Beobachtungsliste gesetzt, nun stufe S&P das Rating für Airbus von A+ auf A herunter. Die Analysten würden für 2020 wegen der Covid-19-Pandemie einen Umsatzrückgang um rund 30 Prozent erwarten. Zudem würden sie mit einer deutlich geschwächten Ertragskraft, einem Mittelabfluss von bis zu 12 Milliarden Euro und einer Nettoverschuldung des Flugzeugbauers rechnen. Den Ausblick stufe die Ratingagentur mit "negativ" ein.Am Aktienmarkt sorge das am Freitag für Verkäufe. Die Airbus-Aktie sacke am Vormittag um mehr als drei Prozent auf 58,22 Euro ab und zähle damit zu den schwächsten Werten im MDAX. Nun wackle ein kurzfristiger Aufwärtstrend, der sich seit dem Tief bei 48,24 Euro Mitte Mai gebildet habe.Kurzfristig scheine Besserung nicht in Sicht. Glaube man den Experten der Ratingagentur, werde sich der Cashflow des Flugzeugbauers erst ab 2021 stabilisieren, heiße es bei S&P in ihrem Basisszenario.DER AKTIONÄR habe in der jüngsten Schwächeperiode mutigen Investoren geraten, das sehr niedrige Kursniveau zum Aufbau erster Positionen bei Airbus zu nutzen. Sie können dabei bleiben, sollten ihre Position aber mit einem Stopp knapp unterhalb des Korrekturtiefs bei 47,70 Euro absichern, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". Alle anderen sollten besser mit Käufen weiterhin abwarten. (Analyse vom 29.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link