57,75 EUR +8,65% (29.04.2020, 18:23)



58,50 EUR +10,40% (29.04.2020, 17:35)



NL0000235190



938914



AIR



EADSF



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (29.04.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) und senkt das Kursziel von 65 auf 54 Euro.Vor allem aufgrund fehlender Auslieferungsmöglichkeiten seien die Auswirkungen der Corona-Pandemie im ersten Quartal schon deutlich ablesbar gewesen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Zur Sicherstellung der Liquidität seien neben Sparmaßnahmen u.a. der Dividendenvorschlag für 2019 zurückgezogen und eine zusätzliche Kreditlinie über 15 Mrd. Euro vereinbart worden.Das zweite Quartal dürfte noch deutlich stärker belastet sein. Im weiteren Verlauf würden sukzessive Auslieferungsverschiebungen und -absagen zu Problemen führen. Das prall gefüllte Auftragsbuch habe daher aktuell nur begrenzte Aussagekraft. Der Gesamtmarkt werde schrumpfen und die Entwicklung der nächsten zwei bis drei Jahre bremsen. Trotzdem bleibe der langfristige Wachstumstrend intakt. Gerade im Zivilflugzeugbereich sei Airbus aktuell produktseitig besser aufgestellt als der US-Erzrivale Boeing.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, stuft die Airbus-Aktie vorerst von "kaufen" auf "halten" herab und reduziert das Kursziel von 65 auf 54 Euro. (Analyse vom 29.04.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Airbus SE: Keine vorhanden.