Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (29.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Q1-Zahlen von Airbus hätten die Erwartungen geschlagen. Man tue sich aber trotzdem schon seit Wochen etwas schwer an der 100-Euro-Marke. Vielleicht gelinge es mit den Zahlen, hier nach oben auszubrechen. Im vorbörslichen Handel sei die Aktie eher uneinheitlich gewesen. Grundsätzlich sei Airbus mit dem Reopening nach der Pandemie sicherlich interessant. Die Probleme des Konkurrenten Boeing würden dem Unternehmen auch in die Karten spielen. Von daher soll man die Airbus-Aktie im Moment derjenigen von Boeing vorziehen, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 29.04.2021)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Airbus-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:101,98 EUR +2,35% (29.04.2021, 09:18)