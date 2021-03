Die sechs Airbus A380 sollten nicht mehr fliegen, auch die A330 sollten für immer am Boden bleiben. Ebenso würden die Boeing 747 von Thai nicht mehr zurückkehren in den Flugverkehr.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Sie habe als großer Hoffnungsträger für die Luftfahrt gegolten. Doch die größte Passagiermaschine der Welt habe es schon vor Corona schwer gehabt. Mit der Pandemie sei schnell das Produktionsende für die A380 gefolgt. Nun würden sich immer mehr Fluggesellschaften auch von ihren auf Halde stehenden Riesen-Jumbos verabschieden. Es werde ein stilles, trauriges Ende.Flugzeugbauer Airbus werde die milliardenschweren Entwicklungskosten der A380 nicht mehr erwirtschaften. Die Produktion des Airbus A380 werde immer weiter runtergefahren und im Mai 2022 ganz eingestellt. Im vergangenen Jahr hätten gerade einmal vier Maschinen ausgeliefert werden können. Lediglich fünf Maschinen würden noch gebaut, die alle an Emirates nach Dubai gehen würden. Die weltweiten Flughäfen müssten ihre teuren Umbauten an den Terminals wohl weitgehend abschreiben.Die Zeiten, in denen der Airbus A380 ein aussichtsreiches Erfolgsmodell gewesen sei, seien vorbei - dies habe sich schon vor der Pandemie angekündigt. Der Vierstrahler habe häufig nicht ganz so effizient eingesetzt werden können wie andere Modelle. Im Laufe des vergangenen Jahres hätten sich viele Airlines von dem beliebten Großraumjet verabschiedet.Auch die Lufthansa sehe für das größte Passagierflugzeug der Welt keine Zukunft mehr in ihrer Flotte. Aus heutiger Sicht würden die derzeit langzeitgeparkten Maschinen vom Typ Airbus A380 nicht mehr in den Liniendienst zurückkehren, habe Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Donnerstag bei der Bilanzvorlage in Frankfurt erklärt. Eine Abschiedszeremonie werde es wohl nicht geben.Lufthansa habe 14 Jets des Typs in der Flotte. Sieben der Super-Jumbos würden derzeit dauerhaft im spanischen Teruel parken, mindestens fünf weitere sollten zunächst im französischen Tarbes eingemottet werden. Airbus werde wohl sechs A380 zurücknehmen. Lufthansa setze künftig auf kleinere, zweistrahlige Maschinen.Auch Air France lasse seine A380er nicht mehr fliegen. Der letzte, gerade einmal elf Jahre alte Doppeldecker aus Frankreich sei auf seiner letzten Reise - zuvor ganz in weiß lackiert - am 20. Februar nach Knock in Irland geflogen. Dort solle das Flugzeug zerlegt werden, viele Teile würden weiter verwendet. Der Rest werde verschrottet.Auch Staralliance-Partner Thai Airways werde seine A380-Flieger nicht mehr einsetzen. Die thailändische Fluggesellschaft habe im vergangenen Jahr den größten Verlust in der Wirtschaftsgeschichte Thailands geschrieben. Umgerechnet 3,9 Milliarden Euro habe das Minus betragen.Thai Airways schlingere nicht erst seit der Corona-Krise. Im Mai 2020 sei das Unternehmen, an dem der südostasiatische Staat zu etwa 50 Prozent beteiligt sei, unter Gläubigerschutz gestellt worden.Am vergangenen Dienstag sei ein neuer Restrukturierungsplan beim Konkursgericht eingereicht worden. Demnach solle bis zum Jahr 2025 die Zahl der Angestellten im Vergleich zu 2019 halbiert werden. Das bedeute eine Reduktion auf noch rund 14.000 bis 15.000 Personen. Über freiwillige Abgänge sei der Personal-Bestand bereits von 29.000 auf 21.000 abgebaut worden.Gleichzeitig werde die Flotte geschrumpft. Thai Airways wolle sich künftig auf nur noch vier Flugzeugmodelle fokussieren: Airbus A350, Boeing 777, Boeing 787 und Airbus A320.