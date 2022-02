Börsenplätze Airbus-Aktie:



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (17.02.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Airbus habe ein starkes Ergebnis für Q4/21 berichtet. Das EBIT in Höhe von EUR 1,50 Mrd. habe die Konsensuserwartung von EUR 1,34 Mrd. um 12% übertroffen. Während der Umsatz leicht unter den Erwartungen gelegen habe, habe der Nettogewinn deutlich positiv überraschen können. Die gute Entwicklung sei vor allem auf eine starke Performance der Segmente Rüstung und Helikopter zurückzuführen, die zivile Luftfahrt Sparte habe im Rahmen der Erwartungen gelegen. Aufgrund eines außerordentlich guten Q4/20 aufgrund des Pandemie bedingten Rückstaus Ende 2020 habe das Q4/21-Ergebnis unter dem Vergleichsquartal des Vorjahres gelegen. Die angekündigte Dividende in Höhe von EUR 1,50 habe ebenso die Konsensusprognosen übertroffen.Im laufenden Jahr 2022 erwarte Airbus 720 Flugzeuge ausliefern zu können, was einer deutlichen Steigerung gegenüber 611 im abgelaufenen Jahr entspreche. Das bereinigte EBIT Ziel in Höhe von EUR 5,50 Mrd. (2021 EUR 4,67 Mrd.) liege leicht unter der aktuellen Konsensuserwartung von EUR 5,72 Mrd. Der Analyst weise darauf hin, dass Airbus grundsätzlich eine Tendenz zur Kommunikation von eher konservativen Ergebniserwartungen zeige. Dies zeige sich beispielsweise darin, dass man im Vorjahr den Ausblick unterjährig angehoben habe. Der Analyst werte die Ergebnisse und den gegebenen Ausblick als solide, die Aktie habe heute Morgen leicht positiv reagiert.Die letzte Einschätzung zu Airbus lautet "Kauf", so Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 17.02.2022)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity