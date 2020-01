Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:

135,08 EUR +0,67% (29.01.2020, 10:39)



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

135,00 EUR -0,31% (29.01.2020, 10:54)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (29.01.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF).Airbus habe eigenen Angaben zufolge eine grundsätzliche Einigung mit den US-amerikanischen, französischen und britischen Behörden hinsichtlich der Korruptionsermittlungen erzielt. Diese Grundsatzeinigung müsse noch von Gerichten in den drei Ländern (Anhörung jeweils für 31.01.2020 angesetzt) abgesegnet werden. Sollte dies geschehen, werde Airbus im vierten Quartal 2019 Rückstellungen in Höhe von 3,6 Mrd. Euro bilden. Mit einem Vergleich wäre ein großer Belastungsfaktor für die Airbus-Aktie abgebaut.Operativ laufe weiterhin sehr ordentlich für den Flugzeugbauer. Die Nettobestellungen (zivile Flugzeuge) seien im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 768 (Vj.: 747) Stück gestiegen. Die Auslieferungen (zivile Flugzeuge) hätten sich in 2019 auf 863 (Vj.: 800) Stück belaufen, womit die Ende Oktober gesenkte Guidance (rund 860 (zuvor: 880 bis 890) Stück) erfüllt worden sei. Der Auftragsbestand habe entsprechend Ende 2019 bei 7.482 (30.09.2019: 7.133; 31.12.2018: 7.577) zivilen Flugzeugen (Reichweite bezogen auf die Auslieferungen in 2019: mehr als acht Jahre) gelegen.Die (strukturellen) Wachstumsaussichten für die Flugzeugbauer und damit Airbus (quasi Duopol mit Boeing) würden sich nach wie vor sehr ordentlich darstellen. Zudem profitiere Airbus gegenwärtig von Problemen des Hauptkonkurrenten Boeing (737 MAX). Der Analyst habe seine Prognosen für 2019 wegen der Rückstellungen mehrheitlich gesenkt (u.a. berichtetes EPS: 0,34 (alt: 4,97) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Airbus-Aktie: