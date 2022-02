Aktionäre halten ihre Papiere, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Ausgabe vom 14.02.2022)



Börsenplätze Airbus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

116,50 EUR +1,16% (14.02.2022, 13:45)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

114,70 EUR -3,13% (14.02.2022, 13:30)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



NASDAQ OTC-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (14.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Derzeit würden sich führende Luftfahrt-Konzerne zur Singapore Airshow treffen. Noch bis zum 18. Februar dürften viele neue Aufträge für ziviles und militärisches Fluggerät geschrieben werden. Airbus könne gleich zum Auftakt mehrere Großaufträge verbuchen. Die politische Großwetterlage sorge jedoch auch bei der Airbus-Aktie am Montag für Abschläge.Jazeera Airways bestelle bei Airbus 28 Passagier-Flugzeuge. Der Milliarden-Auftrag der Fluggesellschaft aus Kuwait über 20 Maschinen vom Typ A320neo und acht A321neo sei bereits im November 2021 per Memorandum of Understanding angekündigt und nun festgezurrt worden.Die Flieger der A320neo-Familie würden mit Triebwerken der neuesten Generation und Sharklets für bessere Aerodynamik ausgerüstet, die zusammen 20 Prozent Treibstoffeinsparung und CO2-Reduzierung ermöglichen würden.Außerdem habe der japanische Full-Service-Flugzeugvermieter Aviation Capital Group (ACG) einen festen Vertrag über 20 Airbus A220 unterzeichnet. Die "kleinen" A220 würden speziell für den Markt mit 100 bis 150 Sitzplätzen im Regionalverkehr gebaut. Sie böten eine um 50 Prozent reduzierte Geräuschkulisse und einen bis zu 25 Prozent geringeren Treibstoffverbrauch pro Sitzplatz, werbe Airbus.Das Flugzeug stehe wegen eines Streits mit Airbus-Kunde Qatar Airways um eine angeblich mangelhafte Oberflächenbeschichtung im Fokus. Airbus habe wegen des Streits bereits einen Großauftrag mit den Arabern storniert. Die A350 solle die ebenfalls mit Problemen kämpfende Boeing 787 (Dreamliner) verdrängen oder zumindest dem Rivalen Marktanteile im Langstrecken-Bereich abjagen.Die Airbus-Aktie verliere in schwachem Umfeld am Montag jedoch mehr als drei Prozent.Die Aufträge von ACG und vor allem von der arabischen Jazeera Airways seien ein wichtiger Vertrauensbeweis, während Airbus in den vergangenen Monaten mit Image-Problemen zu kämpfen gehabt habe. Charttechnisch sei die Welt noch in Ordnung, solange sich der Airbus-Kurs oberhalb der 200-Tage-Linie halten könne.