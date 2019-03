Börsenplätze Airbus-Aktie:



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (21.03.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", bleibt die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) weiterhin ein klarer Kauf.Trotz der zwei Flugzeugabstürze mit Maschinen des Typs 737 Max 8 und dem weltweiten Grounding dieser Baureihe schlage sich die Boeing-Aktie relativ wacker. Dies liege einzig und allein an der starken Marktmacht des Dow Jones-Konzerns, der zusammen mit Airbus den Markt beherrsche. Die Frage sei aber: Wie lange noch?Denn China arbeite auch in diesem Sektor eifrig daran, einen nationalen Champion aufzubauen. So erhoffe sich der staatliche Konzern Comac im Zuge des Max-8-Desasters Aufträge für seine C919. Das größte Problem sei allerdings: Das Unternehmen sei längst noch nicht in der Lage, serienmäßig Passagierflugzeuge zu bauen. Nach mehreren Verzögerungen peile Comac nun an, 2021 das erste Flugzeug auszuliefern. Die Serienproduktion werde aktuell für 2022 oder 2023 angestrebt. Aber auch an diesem Zeitplan hätten zahlreiche Experten ihre Zweifel. Es sei also durchaus davon auszugehen, dass die beiden Platzhirsche Airbus und Boeing auch in den ersten Jahren des kommenden Jahrzehnts den chinesischen Flugzeugmarkt beherrschen würden.Und selbst für den Fall, dass sich Comac schneller als bisher erwartet am Markt etabliere und zuverlässig sowie in großer Stückzahl Flugzeuge liefern könne, müssten sich die Anteilseigner der beiden westlichen Konkurrenten keine größeren Sorgen machen. Schließlich dürfte der Markt groß genug sein, für drei oder mehr Anbieter. So werde der Bedarf, den alleine China an zusätzlichen Flugzeugen bis zum Jahre 2035 habe, auf 6.000 Maschinen geschätzt. Und auch in anderen Ländern dürfte das Fluggastaufkommen von Jahr zu Jahr weiter steigen, wodurch die Auftragsbücher von Airbus und Boeing auch über die kommenden Jahre hinaus stets prall gefüllt sein dürften.Die Airbus-Aktie bleibt nach wie vor ein klarer Kauf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Autor hält Positionen an Airbus, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.