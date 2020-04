Auch die Schweizer Bank Credit Suisse habe die Einstufung für Airbus auf "outperform" belassen und das Kursziel von 87 Euro bestätigt. Der Flugzeugbauer dürfte im abgelaufenen Quartal zwar etwa zehn Milliarden Euro an Liquiditätsreserven eingebüßt haben, habe Analyst Olivier Brochet geschrieben. Das operative Ergebnis (EBIT) könnte sich deshalb gegenüber dem ersten Jahresviertel 2019 in etwa halbiert haben. Die mittelfristigen Aussichten würden jedoch gut bleiben.



"Der Aktionär" habe in der jüngsten Schwächeperiode mutigen Anlegern empfohlen, das aktuell sehr niedrige Kursniveau zum Aufbau einer ersten Position zu nutzen. Langfristig bleibt "Der Aktionär" optimistisch, dass sich die Erholung fortsetzen wird, so Martin Mrowka. Eine Turnaround-Spekulation sollte jedoch bei 47 Euro mit einem Stopp-Loss abgesichert werden. (Analyse vom 15.04.2020)



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Am morgigen Donnerstag lade Airbus zur Hauptversammlung nach Amsterdam, Geschäftszahlen zum ersten Quartal würden erst am 29. April erwartet. Dennoch gebe es bereits heute gute Neuigkeiten, darunter eine von der US-Fluggesellschaft Delta Air. Dem Aktienkurs von Airbus helfe das am Vormittag jedoch nicht. Was sei da los?Es werde eine ungewöhnliche HV: Vorstand und Management würden nicht vor Ort sein, geleitet werde das Aktionärstreffen am 16. April von einem niederländischen Anwalt. Anteilsinhaber werde man wohl auch nicht sehen. Denn Airbus empfehle dringend, sich wegen Covid-19 besser vertreten zu lassen. Die Hauptversammlung finde ansonsten unter strengen Corona-Regeln statt, heiße es auf der Investors-Relations-Seite von Airbus.Wegen der Corona-Krise müssten die Aktionäre wohl ohnehin auf eine Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr verzichten. Der Flugzeugbauer habe in der vergangenen Woche bekannt gegeben, wegen der klammen Lage seiner Airline-Kunden seine Produktion bis auf weiteres um rund ein Drittel zu drosseln. Die Auswirkungen der Pandemie seien beispiellos, habe Airbus-Chef Guillaume Faury vor einer Woche gesagt.Doch die Produktion laufe, wenn auch durch rigorose Ausgangsbeschränkungen behindert. Früh hätten Faury und seine Mitarbeiter begonnen, die Werke auf eine Produktion unter den Bedingungen des Virus umzustellen - durch eine neue Arbeitsorganisation, bei der Schutz vor einer Infektion an erster Stelle stehe, schreibe das "Handelsblatt".Airbus habe Werke für die Endmontage von Zivilflugzeugen außer in Europa auch in China, in den USA und in Kanada. Im Januar sei der Standort Tianjin als erster in die Krise gerutscht. Die Corona-Dinge hätten in China sehr schnell eskaliert, so Faury. "Unsere Teams mussten die ganze Organisation neu erfinden." Jetzt werde mit Masken und mit Schutzanzügen gearbeitet. Zudem werde viel Zeit mit der Reinigung vor und nach jeder Schicht zugebracht, so Faury zum "Handelsblatt". Der Aufwand lohne sich, so der CEO, denn 99 Prozent der Belegschaft in Tianjin würden inzwischen wieder arbeiten.Auch wenn einige Airlines manche Airbus-Aufträge auf spätere Zeitpunkte nach hinten schieben würden, storniert habe - im Gegensatz zum US-Konkurrenten Boeing - noch fast keine. Einen zuvor stornierten Milliarden-Auftrag über zehn Airbus A350-Jets von der chilenischen Latam Airlines habe gerade Delta Air Lines übernommen. Allerdings sei die Auslieferung der Flugzeuge auf 2025 nach hinten verschoben worden. Die US-Airline leide derzeit massiv unter den Flugausfällen und habe Staatshilfen beantragt.Die Airbus-Aktie rutsche am Mittwoch wieder ab. Am Vormittag betrage das Minus zeitweise rund fünf Prozent, der Kurs falle auf unter 57 Euro. Charttechnisch bedeutsam sei, dass die Zone um 50 Euro nicht nachhaltig unterschritten werde, falls der MDAX-Wert weiter abrutsche. Auf jeden Fall sollte das Korrektur-Tief bei 47,70 Euro halten.Einige Analysten seien weiterhin zuversichtlich für Airbus. Die britische Investmentbank Barclays habe die Einstufung auf "overweight" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Spätestens mit den Quartalszahlen Ende April werde es Klarheit hinsichtlich der finanzielle Folgen der niedrigen Flugauslieferungen geben, habe Analystin Milene Kerner in einer aktuellen Studie geschrieben.