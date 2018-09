Tradegate-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

Kurzprofil Airbus Group SE:



Die Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie den dazugehörigen Dienstleistungen. Der Umsatz betrug EUR 64,5 Mrd. im Jahr 2015, die Anzahl der Mitarbeiter rund 136.600. Zum Konzern gehören die Divisionen Airbus, Airbus Defence and Space sowie Airbus Helicopters. (27.09.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Der europäische Flugzeugbauer spare an Gewicht und an Kosten. Erstmals werde nun ein Bauteil für Passagierflugzeuge per Metall-3D-Drucker in Serie hergestellt. Darüber hinaus sei ein Auftrag von der europäischen Raumfahrtagentur ESA hereingeflattert. Die Airbus Group-Aktie zeige sich sehr stabil.Zudem sei eine hochrangige Delegation nach China aufgebrochen, um einen 18-Mrd.-USD-Auftrag aus Januar unter Dach und Fach zu bringen. Es werde wohl vorrangig darum gehen, wie man mit China im Handelskrieg mit den USA weiterhin Geschäfte machen könne. Den Anlegern gefalle das offenbar: Die Airbus Group-Aktie sei am Mittwoch wieder auf über 108 Euro gestiegen und habe damit einen kurzfristigen Abwärtstrend und die 38-Tage-Linie überwunden. In den kommenden Tagen könnte der Aufschwung Richtung Allzeithoch weitergehen. Engagierte Anleger sollten ihre Gewinne mit Kursziel 130 Euro laufen lassen, so Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.09.2018)