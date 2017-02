Tradegate-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

68,499 EUR -0,70% (24.02.2017, 15:34)



ISIN Airbus Group-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus Group-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus Group-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus Group-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus Group SE:



Die Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie den dazugehörigen Dienstleistungen. Der Umsatz betrug EUR 64,5 Mrd. im Jahr 2015, die Anzahl der Mitarbeiter rund 136.600. Zum Konzern gehören die Divisionen Airbus, Airbus Defence and Space sowie Airbus Helicopters. (24.02.2017/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Airbus Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse nach Geschäftsjahresergebnissen 2016 sein Kursziel für die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) von 60 EUR auf 70 EUR.Der Konzern habe in 2016 wesentliche Belastungen bilanziell verarbeitet. Dies habe letztendlich zu einem Ergebniseinbruch geführt. Auch wenn noch nicht alle Probleme gelöst seien, mache dies den Weg für eine positive Entwicklung in der Zukunft frei. Vor allem Airbus Commercial sollte der Garant hierfür sein. Ab 2018 rechne Donie auch mit spürbarem Wachstum beim FCF.Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt seine Halteempfehlung für die Airbus Group-Aktie. (Analyse vom 24.02.2017)XETRA-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:68,43 EUR -0,96% (24.02.2017, 15:25)