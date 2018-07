Tradegate-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

Kurzprofil Airbus Group SE:



Die Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie den dazugehörigen Dienstleistungen. Der Umsatz betrug EUR 64,5 Mrd. im Jahr 2015, die Anzahl der Mitarbeiter rund 136.600. Zum Konzern gehören die Divisionen Airbus, Airbus Defence and Space sowie Airbus Helicopters. (23.07.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus Group-Aktienanalyse von Martin Mrowka, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Martin Mrowka von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Der MDAX-Konzern strebe offenbar eine riesige Militärflugzeug-Allianz mit dem britischen Rüstungskonzern BAE Systems an. Die Airbus Group-Aktie stehe am Montag leicht unter Druck, während die BAE Systems-Aktie steige. Am vergangenen Mittwoch habe die Airbus Group-Aktie bei 109,24 Euro ein neues Allzeithoch erreicht, weitere Rekorde seien nur eine Frage der Zeit.Investierte Anleger sollten weiterhin kein Stück aus der Hand geben, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". Der Aufwärtstrend seit Herbst 2016 sei weiterhin intakt. (Analyse vom 23.07.2018)Börsenplätze Airbus Group-Aktie:XETRA-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:105,12 EUR -0,59% (23.07.2018, 15:03)