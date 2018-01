XETRA-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

90,24 EUR -0,29% (15.01.2018, 15:36)



Tradegate-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

90,24 EUR -0,25% (15.01.2018, 15:53)



ISIN Airbus Group-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus Group-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus Group-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus Group-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus Group SE:



Die Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie den dazugehörigen Dienstleistungen. Der Umsatz betrug EUR 64,5 Mrd. im Jahr 2015, die Anzahl der Mitarbeiter rund 136.600. Zum Konzern gehören die Divisionen Airbus, Airbus Defence and Space sowie Airbus Helicopters. (15.01.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Airbus Group-Aktienanalyse von Stefan Maichl, CFA und Investmentanalyst von der LBBW:Stefan Maichl, CFA und Investmentanalyst der LBBW, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF).Airbus habe 2017 durch eine Jahresendrally sein Auslieferungsziel (über 700) mit +4% auf 718 Flugzeuge erreicht. Auch die inoffizielle Zielmarke von ca. 720 sei fast getroffen worden. Maichl habe 708 Flugzeuge geschätzt, wobei er etwas progressiver beim A330 und zu vorsichtig beim A320ceo gewesen sei. Beim A320neo sei seine Schätzung mit 181 Auslieferungen getroffen worden. Erwartungsgemäß habe damit das Jahresziel von 200 Maschinen aufgrund von Triebwerkszulieferproblemen nicht geschafft werden können. Der damit verbundene schwächere Produktmix sowie die starke Auslieferungsballung im Dezember könnte die Ertragsperformance beeinträchtigt haben. Vor dem Hintergrund höherer Flugzeugauslieferungen hebe der Analyst aber seine Prognose für das adj. EBIT auf 3,81 Mrd. EUR (3,78 Mrd. EUR) an. Weiterhin sei er der Ansicht, dass das Jahresziel von ca. 4,0 Mrd. EUR nicht ganz erreicht worden sei.Für 2018 plane Airbus knapp 800 Flugzeugauslieferungen, davon mindestens 370 A320neo. Das Auslieferungsziel sei aber mit der fristgerechten Bereitstellung des GTF-Triebwerks für den A320neo konditioniert worden und sei somit mit einer gewissen Unsicherheit behaftet. Der Analyst erhöhe seine Prognose auf 791 Flugzeuge (bisher: 776). Für 2018 schätze er nun ein adj. EBIT von 4,88 Mrd. EUR (bisher: 4,76 Mrd. EUR), nach wie vor unter der aktuellen Markterwartung von ca. 5,2 Mrd. EUR.Unerwartete Orderflut stütze das Cashflowziel. Im Auftragseingang habe 2017 mit netto 1.109 Flugzeugen besser als ursprünglich erwartet (unter 731) abschließen können. Dies sei der höchste Wert seit dem Jahr 2014. Nach einem eher schwachen Bestellverlauf habe im Dezember der Großauftrag von Indigo Partners geholfen (430 A320neo). Leer sei der A380 ausgegangen, dessen Zukunft nun an einen ausstehenden Großauftrag des Hauptkunden Emirates geknüpft worden sei. Die Orderflut dürfte infolge der damit verbundenen Anzahlungen das Jahresziel für den freien Cashflow vor M&A von ca. 1,3 Mrd. EUR stützen bzw. eine Outperformance möglich machen.Börsenplätze Airbus Group-Aktie: