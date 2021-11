Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

ISIN Airbus-Aktie:

WKN Airbus-Aktie:

Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

NASDAQ OTC-Symbol Airbus-Aktie:

Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (15.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Der europäische Flugzeugbauer habe auf der Luftfahrtmesse in Dubai den größten Auftrag seit Beginn der Corona-Krise erhalten. Zum Start der Messe am Sonntag bestellte das US-Unternehmen Indigo Partners für seine Billigflug-Beteiligungen Wizz Air (Ungarn), Frontier (USA), Volaris (Mexiko) und Jetsmart (Chile/Argentinien) insgesamt 255 Airbus-Jets aus der A321neo-Reihe. Darunter seien 29 Exemplare in der neuen Langstreckenversion A321XLR, die erst Mitte des Jahrzehnts ausgeliefert würden. Zudem habe der Flugzeug-Finanzierer Air Lease Corporation (ALC) den Kauf von 111 Maschinen angekündigt - darunter die neue Frachtversion des Airbus-Großraumjets A350. Darüber hinaus könne sich Airbus noch über einen netten Militär-Auftrag aus den Emiraten freuen: The United Arab Emirates Air Force & Air Defence habe den bisherigen Auftrag von zwei Airbus A330 Multirole Tanker Transport (MRTT) auf nun fünf der Tankflugzeuge aufgestockt.An der Börse seien die Nachrichten gut angekommen. Die Airbus-Aktie habe am Montag zeitweise um mehr als 3% zugelegt und gehöre damit zu den stärksten Titeln im DAX. Im bisherigen Jahresverlauf habe das Papier rund 28% gewonnen. Das Rekordhoch von 139,40 Euro vom Januar 2020 sei allerdings immer noch ein gutes Stück entfernt."Der Aktionär" sei zuversichtlich, dass Airbus noch weitere Großaufträge auf der Dubai AirShow einheimsen könne. Auch die Widerstandszone bei 118 Euro sollte bald überwunden werden. Das Ziel laute dann 140 Euro. Anleger sollten ihre Papiere halten. An schwächeren Tagen lohne auch eine kleinere Trading-Spekulation auf einen kommenden Bruch der Widerstandsmarke, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.11.2021)Börsenplätze Airbus-Aktie: