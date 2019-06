Börsenplätze Airbus-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

125,84 EUR +0,61% (18.06.2019, 16:54)



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

125,60 EUR +0,13% (18.06.2019, 17:09)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (18.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von Marco Bernegg vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marco Bernegg von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Die Verkaufsteams von Airbus und Boeing hätten auf der Pariser Air Show ganze Arbeit geleistet. In der Summe hätten die beiden Luftfahrt-Konzerne Aufträge im Wert von 15 Mrd. US-Dollar eingetütet. Beide Titel würden heute deutlich im Plus notieren. Airbus bleibe aber nach wie vor der Favorit des AKTIONÄR.Während Boeing noch immer mit den beiden Abstürzen der 737 Max zu kämpfen hat, scheinen die Airbus-Modelle A320neo, A321XLR und A330neo sehr beliebt unter den Interessenten zu sein, so Marco Bernegg von "Der Aktionär".Zum Beispiel habe Saudi Arabian Airlines, die bereits im Oktober 35 A320neo in Auftrag gegeben hätten, 15 weitere des Modells A321XLR bestellt. Der Vertrag sehe ebenfalls eine Option für die Bestellung von 35 zusätzlichen A320neo vor.Investierte, die den Empfehlungen des AKTIONÄR gefolgt sind, geben nach dem charttechnischen Ausbruch der Airbus-Aktie kein Stück aus der Hand und lassen die Gewinne laufen (Stopp: 98,00 Euro), so Marco Bernegg von "Der Aktionär". Auch für Neueinsteiger sei es noch nicht zu spät. (Analyse vom 18.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link