Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der europäische Flugzeugbauer Airbus wolle nach Angaben von Chef Guillaume Faury seine Flugzeugauslieferungen in den kommenden zwei Jahren nicht weiter steigern. Airbus werde 2020 und 2021 zahlenmäßig eine Pause einlegen, weil die Komplexität der Produktion durch neue Modelle zunehme, habe Faury der "Welt" gesagt. In diesem Jahr seien 880 bis 890 Auslieferungen das Ziel.Erreiche Airbus sein Auslieferungsziel, könnte der Konzern erstmals seit Jahren mehr Flugzeuge an die Kundschaft bringen als Erzrivale Boeing und den US-Konzern somit als Branchenführer überholen. Boeing sei wegen seiner Unglücksjets 737 Max in einer schweren Krise. Der Airbus-Chef habe erklärt, der Konzern habe wegen der Boeing-Krise keine Vorteile. Er habe aber auch betont, dass Airbus bereits jetzt bis 2024 mit der Produktion ausgebucht sei.Die Entscheidung, die Produktion in den kommenden Jahren nicht mit allen Mitteln zu steigern, sondern verstärkt auf Qualität zu achten, sei natürlich sinnvoll. Boeing habe gezeigt, welch dramatische Folgen ein zu starkes Hochfahren der Lieferzahlen haben könne.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Autor hält Positionen an Airbus, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.