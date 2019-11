Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

130,26 EUR +1,01% (01.11.2019, 13:35)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

129,54 EUR +0,79% (01.11.2019, 13:19)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (01.11.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF).Die Produktionsausweitung, letztlich eine Bürde des eigenen Erfolgs, dürfte Airbus auch noch in 2020 belasten, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Weitere Risikofaktoren seien die anhaltenden Ermittlungen wegen Korruptionsverdachts, der Handelskonflikt und das Damoklesschwert des Brexit. Bei der operativen Profitabilität sei Airbus dagegen auf einem guten Weg und die positiven Branchentrends seien nach wie vor intakt. Der Ausblick für 2019 sei hinsichtlich des Auslieferungsziels aufgrund der Produktionsprobleme von 880 bis 890 auf 860 Flugzeuge und damit zusammenhängend der Erwartung für den Free Cashflow vor Fusionen und Übernahmen sowie Kundenfinanzierungen auf rd. 3 Mrd. Euro (zuvor: 4 Mrd. Euro) reduziert.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, bleibt aufgrund der Risikofaktoren bei seiner Halteempfehlung für die Airbus-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 135 Euro. (Analyse vom 01.11.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Airbus Group SE: Keine vorhanden.Börsenplätze Airbus-Aktie: