Börsenplätze Airbus-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

125,80 EUR -0,99% (09.08.2019, 15:37)



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

125,30 EUR -1,26% (09.08.2019, 15:51)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (09.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF).Es sei natürlich keine großartige Neuigkeit, dass es derzeit für den europäischen Flugzeugbauer Airbus richtig rund laufe. Doch während die jüngsten Erfolgsmeldungen meist die Kurz- und Mittelstreckenjets des Unternehmens betroffen hätten, gebe es nun auch erfreuliche Nachrichten zu den Langstreckenfliegern.Denn im Juli habe es 20 Orders für den A350 sowie acht für den A330 gegeben. Damit habe die Zahl der Bestellungen für Langstreckenflieger im abgelaufenen Monat sogar weit über den Aufträgen für Kurz- und Mittelstreckenjets gelegen. Denn hier habe es nach den vielen Bestellungen im Zuge der Luftfahrtmesse in lediglich Bourget im Juni nun nur noch Orders für zwei A320 Neo sowie einen A319 Neo gegeben.Die Orderbücher bei Airbus seien derzeit prall gefüllt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Autor hält Positionen an Airbus, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.