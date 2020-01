Börsenplätze Airbus-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Airbus habe in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Rally hingelegt. Mitte 2016 habe ein Anteilschein noch wenige als 50 Euro gekostet. Vor Kurzem habe Airbus bei 139,40 Euro ein neues Allzeithoch markiert. Und auch das dürfte noch nicht das Ende der Fahnenstange gewesen sein. Gehe es nach Goldman Sachs, sei noch ordentlich Luft nach oben. Die Schwäche des US-Konkurrenten Boeing spiele den Europäern dabei in die Hände. Mit 768 neuen Aufträgen und 863 ausgelieferten Verkehrsfliegern hätten die Europäer 2019 die Weltmarktführerschaft vom US-Konkurrenten übernommen.Der US-Luftfahrtriese Boeing habe wegen der Krise um den mit Flugverboten belegten Unglücksjet 737 Max zuletzt einen Milliardenverlust erlitten. Im vierten Quartal sei unterm Strich ein Minus von 1,0 Milliarden Dollar angefallen, wie das Unternehmen am Mittwoch in Chicago mitgeteilt habe. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum habe der Airbus-Rivale noch 3,4 Milliarden Dollar verdient. Der Umsatz sei wegen der gestoppten Auslieferungen der 737 Max - Boeings bis zu zwei verheerenden Abstürzen bestverkauften Flugzeugmodells - um 37 Prozent auf 17,9 Milliarden Dollar gesunken.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe das Kursziel für Airbus von 178 auf 186 Euro angehoben und die Aktien auf der "Conviction Buy List" belassen. Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern trete ein in eine Phase steigender Ergebnisse und freier Mittelzuflüsse (Free Cashflows), habe Analyst Chris Hallam in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben. Der Experte habe seine Gewinnprognosen für 2020 und 2021 erhöht. Die Ausschüttungen an die Aktionäre könnten zudem steigen."Der Aktionär" bleibt ebenfalls zuversichtlich. Gewinne laufen lassen und Position mit einem Stopp bei 106 Euro nach unten absichern, so Marion Schlegel. (Analyse vom 31.01.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link