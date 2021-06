Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Der europäische Flugzeugbauer plane, noch in diesem Jahr eine A320 mit 100% Biosprit zu fliegen. Es wäre das erste Mal, dass dann ein Single-Aisle-Flugzeug, also eine Maschine mit einem Kabinengang, mit 100 Prozent SAF-Treibstoff in die Luft gehe. Airbus arbeite an der 100%-Biosprit-Technologie gemeinsam mit dem Technologiekonzern Safran, dem Flugzeughersteller Dassault Aviation, Frankreichs Forschungszentrum für Luft- und Raumfahrt Onera und dem französischen Verkehrsministerium zusammen.Die Erwartungen an Wasserstoff-betriebene Flugzeuge habe Airbus hingegen gedämpft. Die meisten Fluggesellschaften dürften mindestens bis 2050 an ihren konventionell betriebenen Maschinen festhalten, schreibte das Industrie-Magazin. Wasserstoff sei zudem v.a. für kleinere Kurzstreckenflieger interessant. Auf einer Internetseite der Airbus Group werde dem Wasserstoff eine zentrale Rolle bei der Entwicklung neuer Technologien zugeschrieben. Im September 2020 habe Airbus seine geplanten "Zero-e"-H2-Flugzeuge vorgestellt. Derzeit sei geplant, bis 2035 das erste Nullemissionsflugzeug zu produzieren.Airbus forsche an neuartigen Technologien zur Verringerung der Emissionen im Flugverkehr. Biosprit-Flieger könnten ein Anfang sein. Bis zur Marktreife von Null-Emissions-Flugzeugen würden allerdings noch viele Jahre vergehen. Bis dahin bleibe Airbus ein wichtiger Produzent von herkömmlich betriebenen Flugzeugen. Die Airbus-Aktie sollte ihren begonnenen Kursaufschwung noch fortsetzen, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Airbus-Aktie: