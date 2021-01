Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Für den europäischen Flugzeugbauer zeichne sich bei den Auslieferungen zumindest im Hinblick auf die Auslieferungen ein versöhnliches Ende des von Corona geprägten Jahres 2020 ab. Der Boeing-Rivale habe bis zum 29. Dezember knapp 550 Maschinen ausgeliefert und dürfte auch an den letzten beiden Tagen des Jahres noch einige Verkehrsflugzeuge übergeben haben, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg am Samstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Kreise berichtet. Damit könnte noch das obere Ende des internen Ziels von 530 bis 560 Auslieferungen erreicht werden. Ein Sprecher von Airbus habe die Informationen nicht kommentieren wollen und habe auf die anstehende Veröffentlichung der Zahlen zu den Aufträgen und Auslieferungen verwiesen, habe es in dem Bericht geheißen.Im Frühling seien die Auslieferungen wegen der Corona-Krise abgesackt, seit dem Sommer hätten die Zahlen allerdings wieder etwas zugelegt. Nach dem coronabedingt härtesten Jahr in der Firmengeschichte blicke der Deutschlandchef der Airbus Zivilflugzeugsparte, André Walter, angespannt auf 2021. Niemand wisse, wie sich der Markt entwickle, habe er der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Entscheidend für die Zukunft des Fliegens sei neben der Impfung der Menschen, dass etwa Touristen durch Schnelltests ohne Quarantäne reisen und am Zielort auch tatsächlich Urlaub machen könnten. Wenn das funktioniere, werde das kommende Jahr für die Branche zwar sicherlich noch schwer, aber er hoffe, Anfang 2022 wieder in positivere Zeiten blicken zu können. Für die Langstrecke gehe es voraussichtlich aber erst später wieder bergauf.Die Airbus-Aktie habe im letzten Quartal 2020 noch einen Schlussspurt hinlegen können. Investierte Anleger könnten weiter an Bord bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Airbus-Aktie: