Boeing habe in diesem Jahr bisher nur 54 Flugzeuge an seine Kunden übergeben können, auch weil er sein Langstreckenmodell 787 "Dreamliner" wegen Produktionsmängeln seit Monaten nicht ausliefern dürfe. Airbus komme auf 79 Flieger. Bei den Bestellungen habe Boeing zwar die Nase vorn. Doch mittelfristig hätten die Europäer angesichts eines hohen Auftragsbestands die besseren Karten.



"Der Aktionär" hatte Airbus im März 2020 zum Kauf empfohlen. Die Position sei unter den nachgezogenen Stopp-Kurs bei 95 Euro gefallen. Es bleibe eine Performance von 87,6 Prozent. Für Neuengagements in Airbus sollte eine Beruhigung der nervösen Börsenlage abgewartet werden, so Martin Mrowka. (Ausgabe vom 09.03.2022)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Airbus habe neue Zahlen vorgelegt. Bei den Auslieferungen seien die Europäer ihrem Rivalen Boeing demnach weit voraus. Die Airbus-Aktie gehöre daraufhin im sehr freundlichen Börsenumfeld zu den größten Tagesgewinnern. Doch im Vergleich mit Boeing gebe es auch einen Wermutstropfen zu verdauen: Die Amerikaner würden mehr Neuaufträge verzeichnen.Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus habe seine Auslieferungen im Februar nach einem schwachen Start ins Jahr deutlich hochgefahren. Im abgelaufenen Monat hätten insgesamt 32 Kunden 49 Verkehrsflugzeuge entgegengenommen.Im Januar habe der Hersteller nur 30 Maschinen ausgeliefert, nachdem er im Dezember in einem Schlussspurt 93 Flugzeuge an seine Kunden übergeben habe. Für das Gesamtjahr habe sich Konzernchef Guillaume Faury die Auslieferung von etwa 720 Maschinen vorgenommen.Unterdessen habe Airbus im Februar Bestellungen über 113 Flugzeuge hereingeholt, habe aber auch 42 Stornierungen hinnehmen müssen. In den ersten zwei Monaten des Jahres habe Airbus damit netto Neuaufträge über 55 Jets gewonnen - gut halb so viele wie sein Konkurrent Boeing aus den USA.Das Airbus-Management habe die Marktschwäche Ende Februar/ Anfang März zum Rückkauf eigener Aktien genutzt. Am Montag sei der DAX-Wert zeitweise auf 90,32 Euro abgerutscht. Am Mittwoch-Vormittag notiere die Airbus-Aktie wieder erholt bei 100 Euro.Fast alle Auslieferungen seien dabei auf das Mittelstrecken-Modell 737 Max entfallen, das nach zwei verheerenden Abstürzen über anderthalb Jahre lang mit Startverboten belegt gewesen sei. Daneben habe Boeing im Februar zwei große Frachtflugzeuge ausgeliefert: einen Jumbo vom Typ 747-8F und eine Boeing 777F.Der Airbus-Rivale leide schon länger darunter, dass die 787 wegen verschiedener Produktionsmängel nicht an Kunden übergeben werden könne. Boeing warte weiter auf grünes Licht der US-Flugaufsicht.Unterdessen habe der Hersteller im Februar Bestellungen über 37 Flugzeuge hereingeholt, darunter fünf Frachter aus der 777-Reihe. Seit dem Jahreswechsel würden sich die Neubestellungen damit auf 114 Maschinen summieren. Nach Abzug von Stornierungen seien es noch 107 Stück.Die Boeing-Aktie sei am vergangenen Montag erstmals seit November 2020 unter die Marke von 170 Dollar gerutscht. Am Dienstag habe sich der Kurs des Dow Jones-Werts auf 173,80 Dollar erholt. Im deutschen Handel notiere Boeing am Mittwoch nun mit einem Kursplus von drei Prozent bei 163 Euro.