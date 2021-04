Martin Mrowka von "Der Aktionär" rät die Airbus-Aktie zu halten. (Analyse vom 16.04.2021)



Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Airbus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

103,92 EUR +0,70% (16.04.2021, 11:21)



Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:

103,64 EUR +0,72% (16.04.2021, 11:06)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (16.04.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Optimistische Töne auf der Hauptversammlung von Airbus, zuversichtliche Analysten und ein freundliches Marktumfeld an der Börse - das seien die Zutaten, die die Airbus-Aktie am Freitag auf den höchsten Stand seit März 2020 treiben würden. Charttechnisch betrachtet sei in den kommenden Wochen durchaus noch mehr drin.Airbus-Chef Guillaume Faury habe sich auf der virtuellen Hauptversammlung am Mittwoch optimistisch gezeigt. Trotz weiterhin weltweit darniederliegendem Flugverkehr halte der Flugzeugbauer an seinen Plänen zur langsamen Steigerung der Produktion seiner Mittelstreckenjets fest. "Beim A320 wird die Produktion schrittweise von derzeit 40 Flugzeugen pro Monat auf 43 im dritten Quartal und 45 im vierten Quartal 2021 steigen", so Faury.Auch bei den kleineren Maschinen der A220-Reihe solle es bei der Steigerung von vier auf fünf Jets pro Monat ab Ende des ersten Quartals bleiben. Airbus habe das bereits im Januar als Zielvorgabe festgelegt. "Die Produktion von Großraumflugzeugen wird voraussichtlich auf dem derzeitigen Niveau stabil bleiben."Faury habe erneut betont, dass sich der Markt voraussichtlich zwischen den Jahren 2023 und 2025 von der Coronakrise erholen werde - allerdings gelte dies zuerst für Inlandsflüge und kürzere Strecken. Der internationale Flugverkehr, der meist von Großraumflugzeugen betrieben werde, werde wahrscheinlich noch länger schwach bleiben und noch einige Jahre nicht wieder auf das Niveau vor Corona zurückkehren, so der 53-jährige Franzose.Mit Spannung werde nun auf die neuen Quartalszahlen gewartet, die Airbus am 29. April veröffentlichen wolle. Die britische Investmentbank Barclays habe die Einstufung für Airbus heute schon mal auf "overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Flugzeugbauer dürfte stark in das Jahr gestartet sein, habe Analystin Milene Kerner in einer Studie geschrieben. Es seien wohl unter dem Strich keine Barmittel abgeflossen. Noch dürfte das Management zwar an den Jahreszielen festhalten, das dürfte sich in den kommenden Monaten aber ändern. So erscheine der Ausblick aktuell eher zu vorsichtig.Die US-Investmentbank Goldman Sachs sei jedoch zuversichtlich, dass das bald gelinge. Sie halte Airbus auf ihrer "Conviction Buy List" und sehe ein Kursziel von 134 Euro. Analyst Chris Hallam rechne ebenfalls mit starken Zahlen des Flugzeugbauers. Der operative Gewinn (EBIT) dürfte demnach von gestiegenen Auslieferungen, einer günstigeren Modellpalette und von Wechselkurseffekten profitieren.Als weiterer positiver Faktor für die Airbus-Aktie gelte die DAX-Aufstiegsfantasie. Luca Thorißen, Index-Experte bei der Investmentbank Stifel Europe, sehe Airbus und den potenziellen Aufsteigern aus dem MDAX an vorderster Front. Das deutsch-französische Unternehmen liege bei dem Streubesitz-Börsenwert von mehr als 57 Milliarden Euro auf Rang sieben und damit sogar vor den meisten DAX-Mitgliedern.Bislang sei Airbus, dessen gesamter Börsenwert knapp 78 Milliarden Euro betrage, der Aufstieg verwehrt geblieben, da es am Börsenumsatz gescheitert sei. Dieses Kriterium werde jedoch ab September durch eine viel leichter zu erreichende Mindestliquidität ersetzt."Der Aktionär" habe hier zuletzt vor einer Woche Airbus im Rahmen eines kurzfristigen Trading-Tipps zum Kauf empfohlen. Wer am Freitag gekauft habe, verzeichne nun gute (Buch)-Gewinne. Längerfristig sollte der Kursaufschwung noch Richtung 130 Euro weitergehen.