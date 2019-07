XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (08.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Boeing und Airbus würden schon eine gefühlte Ewigkeit um die Marktführerschaft in der Flugzeugbranche kämpfen. Der deutsch-französische Konzern profitiere zurzeit von den Problemen des US-Erzrivalen mit der 737 Max, die immer noch weltweit am Boden bleiben müsse. Jetzt habe der erste Boeing-737-Kunde einen Auftrag zurückgezogen und an Airbus vergeben.Nicht mehr viel fehle und die Airbus-Aktie fliege davon. Der Aktienkurs des Flugzeugbauers notiere nahe seinem Allzeithoch, nachdem schon einige Ausbruchsversuche nicht mit Erfolg gekrönt worden seien. Sollte Airbus allerdings die Hürde bei 126,40 Euro nehmen, würden starke Anschlusskäufe winken, so Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 08.07.2019)Das vollständige Interview mit Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Airbus-Aktie: