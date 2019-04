Börsenplätze Airbus-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) zuzugreifen.Der US-Flugzeugbauer Boeing drossele im Zuge der gravierenden Probleme mit der Software die Produktion für den Flugzeug-Typ 737 Max. Von dieser Entscheidung könnte mittel- bis langfristig die Aktie des europäischen Rivalen Airbus profitieren, die nun kurz vor dem Sprung auf ein neues Allzeithoch stehe.So habe Boeing Ende vergangener Woche erklärt, dass man ab Mitte April monatlich nur noch 42 statt wie bisher 52 Flieger herstellen werde. Ursprünglich habe der Dow-Jones-Konzern sogar damit geplant, die Produktion ab Sommer auf 57 Maschinen auszuweiten.Diese Meldung spiele natürlich dem Erzrivalen Airbus in die Karten. Schließlich würden die Europäer mit dem A320 Neo über ein adäquates Konkurrenzmodell verfügen, auf das nun noch mehr Airlines zurückgreifen könnten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Autor hält Positionen an Airbus, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.