Die Airbus-Aktie bleibe in einer breiten Seitwärtsbewegung gefangen, solange sich die Luftfahrt nicht nachhaltig belebe. "Der Aktionär" habe im März empfohlen, das arg gedrückte Kursniveau um 50 Euro für den Aufbau erster Positionen in Airbus zu nutzen. Engagierte Anleger halten die MDAX-Papiere, sollten jedoch spätestens bei 56 Euro die Stopp-Loss-Reißleine ziehen, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.07.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Airbus-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:

67,50 EUR -0,41% (07.07.2020, 14:26)



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

67,50 EUR -0,46% (07.07.2020, 14:35)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (07.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Der jüngste Anstieg bei den weltweiten Corona-Infektionszahlen sorge bei den Aktien der Luftfahrt-Branche für Sorgenfalten. Der europäische Flugzeugbauer Airbus habe kürzlich angekündigt, weltweit etwa 15.000 Jobs zu streichen, davon 5.100 in Deutschland. Die Analysten von Morgan Stanley würden nun das Kursziel für die Airbus-Aktie satt nach oben setzen.Die US-Investmentbank Morgan Stanley zähle schon seit Wochen zu den "Fans" von Airbus. Die Flugzeugbauer-Aktie sei für die Analysten ein "Top Pick". Nun sei das Kursziel um rund 33 Prozent von 71 Euro auf 94 Euro angehoben worden.Aus Sicht von Morgan Stanley preise der Markt die wieder besseren mittelfristigen Aussichten für den Flugzeugbauer noch nicht ein. Nach der Corona-Krise dürfte es zu einer erhöhten Nachfrage nach neuen Flugzeugen und gleichzeitig Stilllegungen von älteren Modellen kommen. Bereits bis 2023 dürfte sich die Zahl der monatlichen Auslieferungen von Kurz- und Mittelstrecken-Jets dem Niveau von 2019 annähern.Airbus scheine sich dabei mit Blick auf die allgemeine Verringerung der Marktkapazitäten durch die Airlines besser als Boeing zu schlagen. Beträchtliche Umsatz- und Ergebnisrückgänge sowie auch Aussagen der Konzerne über Fixkosten-Quoten und operative Verschuldung seien in den aktuellen Kursen enthalten.Einer der führenden Gesundheitsexperten der USA habe sich angesichts des raschen Anstiegs der Corona-Neuinfektionen im Süden und Westen des Landes besorgt gezeigt. Die gegenwärtige Lage sei "wirklich nicht gut" und erfordere "sofortiges" Handeln, habe der Immunologe Anthony Fauci in einem Live-Chat gesagt.Die USA hätten die Pandemie nie unter Kontrolle gebracht und steckten daher immer noch tief in der ersten Welle des Virus, so Fauci. Die Wiederöffnung der Wirtschaft und die nötigen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus dürften nicht als Widerspruch gesehen werden, habe er gemahnt.Für die allmählich wieder erstarkende Luftfahrt-Branche wäre eine erneute Vergrößerung der weltweiten Fallzahlen kein gutes Omen. Dabei habe auch die Airbus-Aktie zuletzt einen neuen Aufschwung versucht. Charttechnisch sehe es wieder besser als noch vor ein paar Wochen aus. Der MDAX-Wert habe seine 50-Tage-Linie erfolgreich verteidigt und sei zuletzt bis an seine 21-Tage-Linie herangelaufen.Gelinge der nachhaltige Sprung über diesen gleitenden Durchschnitt, der aktuell bei 67,17 Euro verlaufe, dürfte sich die Airbus-Aktie schnell Richtung 85 Euro bewegen. Ein Rückfall unter 62 Euro würde das gebesserte Chartbild indes wieder eintrüben.