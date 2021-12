Airbus bleibe auf Kurs, seinen Titel als weltgrößter Flugzeughersteller zum Jahresende zu behaupten. "Der Aktionär" sei mittelfristig optimistisch für Airbus gestimmt und habe ein Kursziel von 140 Euro ausgegeben. Zuvor müsste sich allerdings das Chartbild wieder aufhellen. Dazu sollte alsbald der Sprung auf 110 Euro gelingen.



Bei 95 Euro empfiehlt sich für Anleger, die seit "Aktionär"-Empfehlung Mitte März 2020 dabei sind, eine Stopp-Loss-Marke zur Gewinnsicherung, so Martin Mrowka von "Der Aktionär" zur Airbus-Aktie. (Analyse vom 20.12.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium.



Der europäische Flugzeugbauer heimse einen Großauftrag nach dem anderen ein. In den Auftragsbüchern von Airbus würden mittlerweile über 7.000 Passagier-Jets gelistet. Die Auslieferungen würden laufen, doch die meisten der neu hereingekommenen Aufträge könnten wohl erst 2024 bis 2025 an die Kunden übergeben werden. Airbus müsste die Produktion erhöhen...Die ganze Luftfahrtbranche leide derzeit stark unter neuen Reise-Einschränkungen. Bei Airbus verunsichere am Montag aber auch ein Bericht, wonach sich die Auslieferung begehrter Jets verzögern könnte.Wie der Airbus-Vertriebsvorstand Christian Scherer der "Financial Times" gesagt habe, habe er gewünscht, mehr Jets verkaufen zu können. Aber derzeit sehe es eher danach aus, als ob Fluggesellschaften wegen Engpässen in der Lieferkette auf die Auslieferung bestimmter, besonders begehrter Verkehrsflugzeuge bis etwa 2024 oder 2025 warten müssten. Betroffen sein sollten etwa die Kassenschlager A320, A321 und A220.Scherer habe gesagt, dass die Nachfrage trotz der Bedenken hinsichtlich der Verbreitung der neuen Omikron-Variante des Coronavirus im Wesentlichen durch den Bedarf an treibstoffeffizienteren Flugzeugen getrieben werde. Airbus habe in der vergangenen Woche mehrere bedeutende Aufträge erhalten, darunter einen von Air France-KLM über 100 A320neo und A321neo.Am Montag komme ein weiterer Auftrag über den Kauf von vier A350F-Frachtflugzeugen von der CMA CGM Group hinzu, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Schifffahrt und Logistik.Insbesondere Triebwerksbauer hätten jedoch Bedenken, ob sie damit Schritt halten könnten, Leasinggesellschaften würden gleichzeitig vor einem Überangebot warnen, das die Preise kaputtmachen könnte.US-Konkurrent Boeing übertreffe Airbus in diesem Jahr erstmals seit der Wiederaufnahme der Produktion der lange problembehafteten Boeing 737 Max. Bis Ende November habe Boeing 692 Bestellungen für den Typ erhalten. Airbus komme im gleichen Zeitraum auf 540 Bestellungen für seine Konkurrenten A321neo und A320neo. Bei den Auslieferungen habe Airbus weiterhin die Nase vorn. Bis Ende November seien 518 Maschinen ausgeliefert worden. Boeing habe 302 ausgeliefert.In einem von der Corona-Variante Omikron belasteten Marktumfeld würden die Aktien von Airbus am Vormittag um etwa 3,5 Prozent abrutschen, damit aber nicht zu den schlechtesten DAX -Werten gehören.