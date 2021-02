Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Airbnb-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbnb-Aktie:

150,50 EUR +0,76% (26.02.2021, 13:15)



NASDAQ-Aktienkurs Airbnb-Aktie:

180,18 USD -10,00% (25.02.2021)



ISIN Airbnb-Aktie:

US0090661010



WKN Airbnb-Aktie:

A2QG35



Ticker-Symbol Airbnb-Aktie Deutschland:

6Z1



NASDAQ Ticker-Symbol Airbnb-Aktie:

ABNB



Kurzprofil Airbnb:



Airbnb Inc. (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) bietet Reisenden eine Ferienwohnungsplattform an. Über das Online-Portal können private und professionelle Vermieter ihre Zimmer, Wohnungen und Hotels o. a. weltweit zur Verfügung stellen. Darüber hinaus finden Touristen auf Airbnb auch von Vermietern zusammengestellte Aktivitäten und Entdeckungen. (26.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbnb-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Airbnb Inc. (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Corona-Pandemie habe auch Airbnb mit voller Wucht getroffen, doch letztlich habe das Geschäft des Appartement-Vermittlers 2020 weniger stark gelitten als von Analysten befürchtet. Im laufenden Jahr rechne der US-Konzern damit, dass die Impfstoffverbreitung und ein Ende der Lockdowns der Reisebranche ein starkes Comeback bescheren würden. Die Aktie sei dennoch auf dem aktuellen Niveau kein Kauf.Konkret: Insgesamt seien die Erlöse um 30 Prozent auf 3,4 Milliarden Dollar zurückgegangen, wie Airbnb am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitgeteilt habe. Nach dem heftigen Einbruch zu Beginn der Pandemie habe sich das Geschäft deutlich erholt, im Schlussquartal habe es verglichen mit dem Vorjahreswert nur noch ein Umsatzminus von 22 Prozent auf 859 Millionen Dollar gegeben. Dennoch habe die Krise tiefe Löcher in die Bilanz gerissen - insgesamt habe Airbnb 2020 einen Verlust von 4,6 Milliarden Dollar gemacht.Das enorme Minus sei aber nicht nur den Belastungen durch die Pandemie geschuldet gewesen, die das Geschäft im Frühjahr zum Stillstand gebracht und zu massenhaften Stornierungen geführt habe. Airbnb habe auch hohe Kosten wegen des Börsengangs im Dezember stemmen müssen. Bei der Premiere an der New Yorker NASDAQ hätten sich Anleger um die Aktien gerissen, seitdem sei der Kurs weiter kräftig gestiegen.Auch der Quartals- und Jahresbericht sei am Markt gut angekommen, die Aktie habe nachbörslich zunächst Kursgewinne verbucht. Analysten hätten im Schnitt mit deutlich schlechteren Ergebnissen gerechnet. Die Zahlen hätten gezeigt, dass Airbnb unverwüstlich und anpassungsfähig sei, habe Konzernchef Brian Chesky gesagt. Auf dem Höhepunkt der Krise habe das Unternehmen für 2020 vor einem Rückgang der Erlöse um mehr als 50 Prozent gewarnt. Dass es letztlich nicht so schlimm gekommen sei, habe vor allem an Buchungen von Nutzern gelegen, die in der Pandemie auf näher gelegene Apartments gesetzt hätten, die gut mit dem Auto erreichbar seien.Auch wenn die Zahlen besser als gedacht ausgefallen seien und der Ausblick durchaus optimistisch stimme - die Bewertung von Airbnb sei jenseits von Gut und Böse. Zur Einordnung: Die Marktkapitalisierung des Appartement-Vermittlers liege über der kumulierten Bewertung der drei weltbekannten Hotelketten (Marriott, Hilton und Hyatt).Anleger sollten die Airbnb-Aktie besser umschiffen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Allenfalls erfahrene Trader könnten auf kurzfristige Entwicklungen spekulieren. (Analyse vom 26.02.2021)Mit Material von dpa-AFX