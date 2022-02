NASDAQ-Aktienkurs Airbnb-Aktie:

Kurzprofil Airbnb Inc.:



Airbnb Inc. (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) bietet Reisenden eine Ferienwohnungsplattform an. Über das Online-Portal können private und professionelle Vermieter ihre Zimmer, Wohnungen und Hotels o.a. weltweit zur Verfügung stellen. Darüber hinaus finden Touristen auf Airbnb auch von Vermietern zusammengestellte Aktivitäten und Entdeckungen. (16.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbnb-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Airbnb Inc. (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) unter die Lupe.Beim Apartment-Vermittler laufe es es nach dem Geschäftseinbruch in der Corona-Krise wieder deutlich besser. Der US-Konzern habe gestern sehr solide Q4-Zahlen vorgelegt und die Analystenerwartungen übertroffen. Airbnb habe sich mittlerweile nach eigenen Angaben vollständig von den Folgen der Corona-Krise erholt. Das Geschäft habe Omikron viel besser verkraftet als die Delta-Variante zuvor.Die Airbnb-Aktie sei sowohl aus fundamentaler als auch aus charttechnischer Sicht wieder interessanter geworden. Auch das herannahende Ende der Corona-Krise würde dem Unternehmen in die Hände spielen. Allerdings sei das Papier mit einem 22er-KGV von 124 und KUV von 15 recht sportlich bewertet. Die Airbnb-Aktie gehöre auf die Watchlist, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.02.2022)Börsenplätze Airbnb-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Airbnb-Aktie:166,52 EUR +5,18% (16.02.2022, 20:24)