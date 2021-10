Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Die Börsen¬medien AG hat mit Morgan Stanley als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach die Börsen¬medien AG Morgan Stanley eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley Vergütungen.



Börsenplätze Air Liquide-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Air Liquide-Aktie:

144,98 EUR +0,62% (22.10.2021, 08:54)



Euronext Paris-Aktienkurs Air Liquide-Aktie:

143,56 EUR -0,19% (22.10.2021, 08:57)



ISIN Air Liquide-Aktie:

FR0000120073



WKN Air Liquide-Aktie:

850133



Ticker-Symbol Air Liquide-Aktie:

AIL



Euronext - Paris Ticker-Symbol Air Liquide-Aktie:

AI



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Air Liquide-Aktie:

AIQUF



Kurzprofil Air Liquide S.A.:



Air Liquide S.A. (ISIN: FR0000120073, WKN: 850133, Ticker-Symbol: AIL, EN Paris: AI, Nasdaq OTC-Symbol: AIQUF) ist ein international präsenter Hersteller von Industriegasen und flüssigen Gasen für Anwendungen in der Medizin. Die Gase werden in der Öl- und Stahlverarbeitung, in der Papier- und Glasherstellung sowie im Gesundheitswesen sowie der Halbleiter- und der Photovoltaikindustrie verwendet. Air Liquide versorgt seine Kunden teilweise mit eigens installierten und gewarteten Pipelines und stellt darüber hinaus Antriebsgase für die Raumfahrt zur Verfügung. (22.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Air Liquide-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des französischen Herstellers von Industriegasen Air Liquide S.A. (ISIN: FR0000120073, WKN: 850133, Ticker-Symbol: AIL, EN Paris: AI, Nasdaq OTC-Symbol: AIQUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der französische Gasehersteller Air Liquide habe seinen Wachstumskurs auch im dritten Quartal fortgesetzt und dabei von der fortgesetzten wirtschaftlichen Erholung profitiert. An der Börse kämen die Umsatzzahlen gut an, auch der Wettbewerber Linde profitiere von den Vorgaben und zähle im frühen Handel zu den stärksten DAX-Werten.Der Umsatz von Air Liquide sei um 17,2 Prozent auf rund 5,8 Milliarden Euro gestiegen. Auf vergleichbarer Basis, also bereinigt um Schwankungen von Währungskursen und Energiepreisen, seien die Erlöse um 7,1 Prozent gestiegen. Die Zahlen seien damit besser ausgefallen, als von Analysten erwartet.Weiter gut sei den Angaben zufolge das Geschäft mit der Gesundheitsindustrie gelaufen. So versorge Air Liquide etwa den Gesundheitssektor mit Sauerstoff. Gut sei es auch im Elektronikgeschäft gelaufen. Die beiden Bereiche hätten für Rückenwind der größten Sparte Gas & Services gesorgt, die 96 Prozent der Umsätze ausmache. Die beiden anderen Sparten seien wesentlich kleiner, hätten aber ebenfalls mit zweistelligen Zuwachsraten zum Wachstum beigetragen.Im Bereich Global Marktes & Technologies habe die starke Entwicklung bei Biogas ebenso angehalten wie die Umsätze mit Wasserstofftankstellen für Autos. Ebenso wie Linde wolle sich Air Liquide künftig verstärkt auf Wasserstoff als eine Schlüssellösung im Kampf gegen den Klimawandel konzentrieren. Dazu seien im vergangenen Quartal zahlreiche Projekte und Partnerschaften auf den Weg gebracht worden, so das Unternehmen.An seiner Jahresprognose halte Air Liquide fest: Demnach wolle der Konzern den bereinigten Gewinn sowie die operative Marge steigern. Dabei klammere der Konzern Währungseffekte aus.Anleger lassen die Gewinne laufen. Rücksetzer sind Einstiegschancen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Wer direkt vom Thema Wasserstoff profitieren wolle, könne dies aber auch über Pure Player wie Nel, ITM Power oder PowerCell tun. Um das Risiko hier zu streuen, biete sich ein Investment in den E-Wasserstoff Europa Index an, in dem auch Linde und Air Liquide vertreten seien. (Analyse vom 22.10.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link