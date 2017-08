Tradegate-Aktienkurs Air Berlin-Aktie:

0,414 EUR +1,72% (21.08.2017, 09:52)



Kurzprofil Air Berlin PLC:



Air Berlin PLC (ISIN: GB00B128C026, WKN: AB1000, Ticker-Symbol: AB1, NASDAQ OTC-Symbol: AIBEF) ist eines der führenden Luftfahrtunternehmen in Europa und fliegt im Jahr weltweit zu 150 Destinationen. Die zweitgrößte Fluggesellschaft Deutschlands beförderte im Jahr 2014 mehr als 31,7 Millionen Fluggäste. Durch die strategische Partnerschaft mit Etihad Airways, die zu 29,21 Prozent an Air Berlin beteiligt ist, und die Mitgliedschaft in der Luftfahrtallianz oneworld(R) verfügt Air Berlin über ein globales Streckennetz. topbonus, das Vielfliegerprogramm von Air Berlin, ist mit mehr als 3,5 Millionen Teilnehmern eines der führenden Programme Europas. Die Airline mit dem mehrfach ausgezeichneten Service bietet mit 20 Airlines weltweit Flüge unter gemeinsamer Flugnummer an. Die Flotte gehört zu den jüngsten und ökoeffizientesten in Europa. Air Berlin zählt zusammen mit weiteren Airlines zu den Etihad Airways Partners, einer neuen Marke, mit der Etihad seit Ende 2014 gemeinsame Aktivitäten verbindet. (21.08.2017/ac/a/nw)

Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - Air Berlin-Aktienanalyse von der "BÖRSE am Sonntag":Die die Experten der " BÖRSE am Sonntag " nehmen in einer aktuellen Ausgabe die Aktie des Luftfahrtunternehmens Air Berlin PLC (ISIN: GB00B128C026, WKN: AB1000, Ticker-Symbol: AB1, NASDAQ OTC-Symbol: AIBEF) unter die Lupe.Air Berlin habe nun statt Gepäck seinen Geist aufgegeben. Das sei ja zu erwarten gewesen - wenn man fliege ohne Aufwind, dann passiere das eben. Die eigentliche Katastrophe aber hätten die Emire vom Golf zu verzeichnen: Ihre Fluglinie Emirates sei überall da beteiligt, wo es weh tue, bei Alitalia zum Beispiel auch.Hierzulande halte sich schon seit längerem die Lufthansa bereit, Air Berlin unter ihre Schwingen zu nehmen - nicht aber deren Schulden, wenn's gehe. Die solle 29-Prozent-Eigner Etihad seinem Schützling bitte zuvor ausgleichen. Schließlich habe die Golf-Airline schon früher zugesichert, bis Ende 2018 für alles geradezustehen, und vor diesem Hintergrund wäre eine förmlich Pleite von Air Berlin wohl das teuerste Szenario. Die Insolvenz dürfe man also als Schuss über den Bug verstehen. Billig werde also rein gar nichts bei dieser Geschichte. Die Berliner würden momentan ein negatives Eigenkapital von über 100 Prozent aufweisen, was in Zahlen bedeute: In den letzten sieben Jahren habe man sich unter Verbrennung von knapp zwei Milliarden Euro in eine Region geschafft, aus der es normalerweise keine Errettung mehr gebe. Das wäre der Tatbestand der Insolvenzverschleppung, gäbe es eben nicht die Etihad-Zusicherung. Nichtsdestotrotz wäre ein staatlicher Bürge willkommen - wie das rechtlich und politisch gehen solle, sei eher nebulös. Die Konkurrenten dürften geradewegs in die Luft gehen und das wäre noch das Geringfügigste.