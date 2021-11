Euronext Amsterdam-Aktienkurs Ahold Delhaize-Aktie:

30,08 EUR -2,45% (16.11.2021, 12:57)



ISIN Ahold Delhaize-Aktie:

NL0011794037



WKN Ahold Delhaize-Aktie:

A2ANT0



Ticker-Symbol Ahold Delhaize-Aktie:

AHOG



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol Ahold Delhaize-Aktie:

AD



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Ahold Delhaize-Aktie:

AHODF



Kurzprofil Koninklijke Ahold Delhaize N.V.:



Ahold Delhaize N.V. (ISIN: NL0011794037, WKN: A2ANT0, Ticker-Symbol: AHOG, EN Amsterdam: AD, Nasdaq OTC-Symbol: AHODF) ist ein international tätiger niederländischer Einzelhandelskonzern. Ahold ist einer der weltweit größten Betreiber von Supermarktketten. Das Unternehmen bedient die Kunden direkt über regionale Supermärkte oder indirekt über seinen Foodservice. Ahold versorgt jede Woche über 40 Mio. Kunden aus 28 Ländern in allen Belangen rund um die Nahrungsaufnahme. (16.11.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ahold Delhaize-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des niederländischen Lebensmitteleinzelhändlerns Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (ISIN: NL0011794037, WKN: A2ANT0, Ticker-Symbol: AHOG, EN Amsterdam: AD, Nasdaq OTC-Symbol: AHODF).Die Zahlen für das Q3/2021 hätten durchweg die Analystenerwartungen sowie den Marktkonsens übertroffen. Die Guidance für 2021 sei erhöht worden (u.a. bereinigte operative Marge von rund 4,4% (zuvor: rund 4,3%); Anstieg des bereinigten EPS im niedrigen bis mittleren ZwanzigerProzentbereich (zuvor: Anstieg im hohen Zehner-Prozentbereich) allerdings gegenüber 2019 (1,71 Euro je Aktie)). Für 2022 werde u.a. eine bereinigte operative Marge von mindestens 4% prognostiziert. Auf dem Kapitalmarkttag (15.11.) seien nach Meinung des Analysten ehrgeizige Wachstumsziele bis 2025 vorgestellt (u.a. Umsatzzuwachs von 10 Mrd. Euro gegenüber 2022) und für Anfang 2022 ein neues Aktienrückkaufprogramm (Volumen: 1 Mrd. Euro) angekündigt worden.Darüber hinaus werde ein Börsengang der Online-Handelstochter Bol.com geprüft, was Lusebrink für strategisch sinnvoll erachte. Seine Erwartungen für 2021e (u.a. EPS berichtet: 2,08 (alt: 2,02) Euro; EPS bereinigt: 2,11 (alt: 2,04) Euro) und 2022e (u.a. EPS berichtet/bereinigt: 2,21 (alt: 2,18) Euro hebe der Analyst an. Lusebrink sehe Ahold Delhaize u.a. mit Blick auf den deutlichen Ausbau der Online-Kapazitäten, die starke Marktposition von Bol.com sowie die verbesserte Kostenstruktur weiterhin sehr gut aufgestellt, um eine nachhaltig profitable Geschäftsentwicklung zu erreichen.Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, stuft die Ahold Delhaize-Aktie weiterhin mit dem Rating "kaufen" ein. Das Kursziel werde von 31 Euro auf 34 Euro erhöht. (Analyse vom 16.11.2021)Börsenplätze Ahold Delhaize-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ahold Delhaize-Aktie:30,08 EUR -2,61% (16.11.2021, 13:02)